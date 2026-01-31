Chivas vive un gran momento en el arranque del Clausura 2026, con tres triunfos en sus primeros tres partidos y un funcionamiento que lo tiene como líder del torneo. Sin embargo, aunque en el papel el Guadalajara parte como favorito para el duelo de esta tarde ante Atlético San Luis, los potosinos saben que su estadio suele ser una plaza incómoda para el Rebaño Sagrado.

Por ello, y para comenzar a calentar el ambiente del partido, el Atlético San Luis lanzó una burla deportiva en redes sociales dirigida a Chivas, recurriendo al clásico chiste de la birria. El mensaje fue claro y directo, acompañándolo con la frase: “¿Una birria en la comida antes de ir al estadio? 🤔”, en referencia al apodo con el que históricamente se intenta provocar al Guadalajara.

Para Chivas, la herida del último partido en San Luis Potosí sigue abierta. En aquella ocasión, correspondiente al Clausura 2025, los potosinos, que en ese momento eran el peor equipo del torneo, terminaron goleando 3-1 al Rebaño Sagrado, un resultado que ahora el equipo de Gabriel Milito buscará cobrar como revancha.

En lo individual, Armando González sí guarda buenos recuerdos ante el Atlético San Luis, ya que en el duelo del Apertura fue donde firmó su primera gran actuación en Primera División. Aquel partido lo terminó con un doblete, comenzando a poner su nombre en el mapa de la Liga MX y marcando el inicio de su crecimiento como delantero rojiblanco.

Chivas puede asegurar el liderato con un empate, pero va por el triunfo

Los resultados previos de la Jornada 4 jugaron a favor de Chivas, ya que sus competidores directos ya disputaron sus encuentros y, aun así, el Guadalajara se mantiene como líder gracias a la diferencia de goles. Sin embargo, una derrota sí podría costarle el primer lugar, por lo que el Rebaño necesita al menos un empate para asegurar el liderato, aunque la intención es clara: ir por los tres puntos en San Luis.