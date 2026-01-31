Chivas había cerrado la Jornada 3 como líder indiscutible del Clausura 2026, gracias a un arranque perfecto con tres triunfos en tres partidos. Si bien el Guadalajara depende de sí mismo para mantenerse en lo más alto de la tabla en la Jornada 4, los primeros resultados de la fecha terminaron beneficiando directamente al Rebaño Sagrado, incluso antes de disputar su compromiso ante Atlético San Luis.

El resultado que más influyó en la pelea por el liderato fue el empate 0-0 entre Puebla y Toluca. Este marcador dejó a los Diablos Rojos, el equipo que más de cerca venía siguiendo a Chivas, un punto por debajo del Guadalajara, a pesar de que Toluca ya disputó su cuarto partido del torneo.

Sin embargo, sí hubo un equipo que logró igualar en puntos a Chivas: el Cruz Azul. Aun así, la diferencia de goles sigue favoreciendo al Guadalajara, ya que La Máquina pasó de ir ganando 0-4 a terminar imponiéndose apenas 3-4, un marcador que no le permitió superar al Rebaño en el desempate. De esta forma, Chivas se mantiene como líder del torneo sin haber jugado aún la Jornada 4.

Con Cruz Azul, Pumas y Toluca ubicados en los lugares 2, 3 y 4 de la tabla, todos ellos ya con su partido de la Jornada 4 disputado y aun así por debajo del Guadalajara, un triunfo en el Estadio Alfonso Lastras le daría a Chivas una ventaja de tres puntos sobre sus perseguidores, una noticia inmejorable pensando en el objetivo de sumar la mayor cantidad de unidades posibles antes de la Liguilla.

Chivas es líder, pero una derrota lo haría perder el puesto por diferencia de goles

Aunque Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 sin haber jugado su partido de la Jornada 4, una derrota ante Atlético San Luis sí podría costarle el primer lugar. Actualmente, el Guadalajara tiene una diferencia de goles de +4, apenas por encima del +3 de Cruz Azul, por lo que sumar al menos un punto este sábado será clave para conservar el liderato del torneo.