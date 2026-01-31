Cuando se anunció el calendario del Clausura 2026, hubo un partido que de inmediato generó preocupación entre los aficionados de Chivas: la visita al Atlético San Luis. Esto debido a que, en un inicio, el encuentro iba a transmitirse únicamente por ESPN y Disney+ Premium, lo que complicaba su seguimiento para buena parte de la afición. Afortunadamente, hace unos días se confirmó que también será transmitido por TUDN.

Sin embargo, ESPN no quiso quedarse atrás y anunció una “Transmisión Inédita” para este partido. Además de la señal tradicional, habrá un seguimiento especial a los campeones de goleo de ambos equipos: Armando González por Chivas y Joao Pedro por el Atlético San Luis, una opción pensada especialmente para quienes quieran poner la lupa en el duelo individual entre ambos atacantes.

Por si fuera poco, la experiencia multipantalla de ESPN y Disney+ Premium incluirá una cámara táctica, ideal para los aficionados al análisis futbolístico. Esta señal permite apreciar con mayor claridad los movimientos colectivos e individuales cuando un equipo no tiene el balón, un valor agregado que pocas transmisiones ofrecen actualmente en la Liga MX.

El partido genera mucha expectativa no solo por el arranque perfecto del Guadalajara, que es amplio favorito para llevarse los tres puntos y lograr cuatro triunfos en cuatro partidos, sino también porque San Luis Potosí históricamente ha sido una plaza complicada para Chivas. En la última visita, el Rebaño salió goleado y, aunque en ese entonces Gabriel Milito aún no era el director técnico, el equipo no deberá confiarse.

¿A qué hora es el partido entre Atlético San Luis y Chivas de la Jornada 4?

El encuentro entre Atlético San Luis y Chivas estaba programado originalmente para el domingo 1 de febrero a las 7:00 pm, pero desde hace varios días se confirmó su cambio de fecha y horario. El partido se jugará este sábado 31 de enero a las 5:00 pm, por lo que la afición rojiblanca tendrá que esperar menos para volver a ver al Rebaño Sagrado tras la pausa por los compromisos de la Selección Mexicana.