Chivas ha encontrado en los últimos años un mercado muy prometedor en los jugadores mexicoamericanos, ya que en la MLS existen varios elementos que cumplen con la política de futbolistas mexicanos de nacimiento. Además, los clubes de Estados Unidos suelen mostrar mayor apertura para negociar con el Guadalajara, al no tratarse de un rival directo dentro de la Liga MX.

Sin embargo, hay un nombre que la directiva rojiblanca siguió durante años y que ahora parece escaparse de forma definitiva. Se trata de Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, quien de acuerdo con el periodista de Fox One, Juanjo Rueda, está muy cerca de concretar su salida a Europa para llegar a un “club de alto impacto” ya sea en LaLiga de España o en la Premier League de Inglaterra.

Obed Vargas estuvo en la mira de Chivas en más de una ocasión, siendo el mercado de invierno del año pasado cuando su llegada pareció más cercana. No obstante, la postura tanto del jugador como del Seattle Sounders siempre fue clara: su salida solo se daría rumbo al futbol europeo, lo que hizo imposible que el Guadalajara, o cualquier club de la Liga MX, pudiera concretar su fichaje.

Si bien en el futuro Chivas podría intentar repatriarlo, especialmente considerando que Vargas apenas tiene 20 años y aún le queda una larga carrera por delante, en este momento su contratación luce prácticamente imposible. Por ahora, al Rebaño Sagrado solo le queda seguir su evolución y desearle éxito en su aventura por el Viejo Continente.

Brian Gutiérrez y Cruz Medina son los jugadores más recientes en llegar de la MLS a Chivas

En el mercado de fichajes actual, Chivas sí logró reforzarse con talento proveniente de la MLS, concretando la llegada de Brian Gutiérrez para el Primer Equipo y de Cruz Medina para el Tapatío, quien ya debutó en el triunfo de este viernes ante Leones Negros. Todo indica que el Guadalajara seguirá explorando el mercado estadounidense, el cual se ha convertido en una fuente redituable de futbolistas para el club.