¡EXPLOTA!: El malestar de Paunovic con Cocca no tiene nada que ver con los llamados de Chivas al Tri

Para el técnico del Club Guadalajara, Veljko Paunović es imposible no tener una mala primera impresión del entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca y no tanto por el polémico llamado de cuatro jugadores para el encuentro amistoso contra Estados Unidos el 19 de abril, aún cuando envió el mensaje de que prefería quedarse con su plantel completo para preparar el juego de la Fecha 16 ante Cruz Azul.

El malestar del serbio va más allá de esta situación que al fin y al cabo es un tema meramente deportivo, pero la ausencia de Víctor Guzmán sigue en el aire como algo que no tiene una explicación concreta ni de manera pública, ni tampoco al interior de la institución, por tal motivo el pastor del Rebaño Sagrado sigue sin entender cómo es que su capitán y uno de los mejores jugadores de la Liga MX no tiene cabida en un Tricolor carente de referentes.

Paunovic no solo cuenta con el Pocho como el líder dentro de la cancha, también fuera de ella se ha convertido en un elemento capaz de solventar la presión de los más jóvenes e incluso está en la parte alta de su lista de goleadores con cuatro anotaciones, más que los mismos centros delanteros de Chivas como son Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros, quienes apenas han marcado en una ocasión en lo que va del torneo.

“¿Pero qué hay detrás de esta situación? Pues ni más ni menos que Paunovic no está contento con el hecho de que Pocho Guzmán no sea llamado por Diego Cocca y que por si fuera poco pusiera pretextos absurdos como el que dijo antes de la Fecha FIFA que no juega en la posición que lo necesita. ¡Faltaba más!”, fue parte de lo que publicó la columna Toque Filtrado del portal Mediotiempo.

El enfrentamiento entre el conjunto del Bajío y Guadalajara se realizará próximo sábado 15 de abril del 2023 en la cancha del Estadio Nou Camp, duelo que se disputará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Fox Sports y Claro Sports para todo México y algunos lugares de Estados Unidos. Recuerda que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.