Hablar de Matías Almeyda en las Chivas de Guadalajara es para ponerse de pie y recordar los buenos momentos que dejaron enmarcado su nombre en las vitrinas de la institución al haber conseguido cinco trofeos en las siete Finales que disputó, por ello, pensar en que Fernando Gago está siquiera a la altura de igualar lo que hizo el Pelado resulta un auténtico disparate, al menos por ahora.

Algunas voces en el gremio nacional se congratularon con la llegada de Gago como el “nuevo pastor” del Rebaño, dejando de lado que el mote del “pastor” se lo ganó Almeyda con discursos poderosos, promesas cumplidas y victorias dentro y fuera de la cancha, pues no solamente transformó un equipo, conformó una familia que hoy en día sigue vigente en el recuerdo de cada chivahermano.

Por lo tanto, es inaudito pensar en que Gago en algún momento arribó como ese “salvador” que en su momento significó su compatriota, quien cabe recordar que a su llegada fue muy criticado por haber tomado el puesto de José Manuel de la Torre, pese a que tenía al equipo en el decimoséptimo lugar de la tabla general y recientemente había salvado del descenso al conjunto rojiblanco.

Almeyda mostró compromiso desde que llegó a Chivas

En su primera rueda de prensa como técnico de Guadalajara, Matías Almeyda lanzó algunas declaraciones contundentes que el tiempo se encargó de confirmar: “Yo vengo a levantar a este gigante. Porque es un grande. Es de los clubes que más hinchas tiene en el mundo. Voy a estar acá hasta la última gota de sudor que tenga. Voy a dejar todo el futbol que tengo. Me han juzgado sin verme entrenar”.

Palabras poderosas que al principio causaron extrañeza y a su vez incertidumbre por la manera en que se expresaba de un equipo rojiblanco en el que prácticamente era un desconocido, pero no tardó ni dos meses en obtener su primer trofeo cuando se impusieron a León 1-0 en la Final de la Copa MX y de ahí en más, la historia se cuenta sola porque al Final de su gestión se fue con cinco trofeos, siendo la Liga MX del 2017 y la Concachampions del 2018 los más importantes.

Chivas fue campeón de Liga en el 2017. (Foto: Juan Mejia/JAM MEDIA)

Los mensajes elocuentes de Almeyda y sus palabras basadas en la confianza de su plantel le dieron un poder de convencimiento que no se ha vuelto a ver de tal manera, incluso con Velkjo Paunovic hubo algunos destellos de esa misma fe en que el futuro sería prometedor, pero el momento de inflexión fue la Final perdida contra Tigres en el 2023 acabando con esa magia verbal y estratégica que buenos resultados le dio en su primer semestre en el banquillo.

Lo que separa a Fernando Gago de Matías Almeyda

Ahora bien, pensar en que Gago estará a la altura del Pelado no solo se remite a los triunfos ni al estilo de juego definido, que es justamente lo que en este momento avala su proyecto, pues tal parece que Chivas ha logrado un entendimiento dentro de la cancha, pero las palabras y el compromiso público de Gago con la afición dista mucho de lo que llegó a representar su compatriota, pues tal parece que se le complica al timonel del Rebaño hablar frente a los medios y mucho menos prometer campeonatos como entrenador de Guadalajara, cierto, eso tampoco garantiza su éxito o su fracaso, pero como bien lo señaló Matías: “Cuando yo inicié en River como entrenador, no quería ir nadie. Yo me manejo con sentimiento, luego con amor y muchísima fe”.

Almeyda fue presentado con Chivas en septiembre del 2015. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Las similitudes futbolísticas de Gago con Almeyda

Por otro lado, la similitud que pueden tener ambos técnicos argentinos es el estilo de juego ofensivo, los dos gustan de ir al frente, de presionar desde la salida y contar con delanteros que no fallen frente al arco. En el inicio de su gestión, Almeyda tuvo en Omar Bravo a su mejor atacante, quien precisamente se consagró como el máximo anotador de Chivas jugando bajo el mando de Matías.

Con Gago, la idea es que José Juan Macías y Javier Hernández sean esos delanteros certeros que redondeen el volumen de juego, pero por el momento ambos vienen de lesiones y Víctor Guzmán ha asumido ese rol sin ser un centro delantero, pero si hablamos solamente de los resultados, el proceso de Gago va por buen camino, no obstante, asegurar que su futuro será igual de exitoso solamente el tiempo lo podrá definir, si es por futbol y victorias, nada está escrito, pero si nos apegamos a la mentalidad y audacia que imprimió el Pelado, al menos por ahora, Fernando Gago está a años luz…