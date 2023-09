La abultada derrota ante América, por la Jornada 8 del Apertura 2023, ha hecho que se genere un clima muy extraño en las Chivas de Guadalajara. Lo que antes era ilusión, ahora es desconfianza, pues el equipo ya lleva tres derrotas consecutivas en el certamen.

Aunque comenzó bien el semestre, el Rebaño se ha venido abajo desde que participó de la Leagues Cup. La derrota ante el máximo rival parece ser la gota que rebalsó el vaso, a tal punto de que Fernando Hierro salió el lunes a dar una conferencia de prensa.

El director deportivo rojiblanco remarcó las bases del proyecto y principalmente, respaldó al entrenador Veljko Paunovic, quien ha recibido muchas críticas tras el Clásico Nacional. Hierro también respondió preguntas y hasta se mostró en desacuerdo con una de ellas.

Chivas se cayó tras el primer gol americanista y terminó siendo goleado (Imago7)

Al ser consultado por el mal nivel de Chivas ante América, Hierro no coincidió con que el equipo no haya competido. “No estoy de acuerdo en que no se compitió. Creo que hay mini partidos dentro de esos 90 y pico de minutos y hay mini partidos en los que empezamos muy bien, siendo protagonistas”, dijo el exdefensor español.

Estadísticas dan la razón a Hierro

Más allá de que el 4-0 dolió y mucho para la afición rojiblanca, las estadísticas del Clásico Nacional marcan que Chivas no estuvo tan lejos de América en distintos aspectos del juego. De hecho, remató casi en proporciones iguales que las de su rival.