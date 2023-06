Chivas Guadalajara se encuentra en pleno proceso de contrucción de su plantel para el Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, mientras Fernando Hierro piensa en el centro atacante, Carlos Fierro lanza un nuego guiño al Rebaño Sagrado para volver a Verde Valle.

Tras el Final del Clausura 2023, el Rojiblanco ha comenzado a pensar en la próxima temporada. Debido a esto, no solo analiza qué jugadores podrían llegar, si no que también se estudia de que futbolistas desprenderse para que no sea un lastre para le equipo.

Por otro lado, hace unas semanas había comenzado a surgir un fuerte guiño de parte de Carlos Fierro para volver a Chivas al publicar una foto con el jersey del Rebaño. Sin embargo, confirmaron que había sido una falsa información porque el exjugador del Guadalajara no cuenta con una página de Facebook.

A pesar de esto, el exjugador del Rojiblanco lanzó indirectamente un guiño para volver a entrenar a Verde Valle. Esto se debe a que el futbolista terminó su vínculo con FC Juárez, según lo informado por Esto.com, por lo que es agente libre y podría llegar gratis al club que lo vio salir campeón.

De todas maneras, quien tiene que tomar la decisión para darle una oportunidad a Carlos Fierro es Veljko Paunovic. Cabe destacar que Chivas tiene como prioridad reforzar el puesto de centro atacante.