Todavía no queda muy claro qué es lo que sucede con Víctor Guzmán y las razones que cada vez lo alejan tanto de la Selección Mexicana como de los reconocimientos por su labor en el Club Guadalajara, pues en su primera campaña se convirtió en el capitán, el mejor anotador y llegó hasta la Final que perdieron frente a los Tigres de la UANL.

Es un secreto a voces que en la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX pretenden hablar lo menos posible del Pocho, quien en el 2019 dio positivo por consumo de sustancias prohibidas y esto le generó una mala imagen ante los federativos, por ello no ha sido llamado al Tricolor ni en el proceso de Gerardo Martino ni ahora con Diego Cocca.

Pero esta polarización también ha llegado hasta el Rebaño Sagrado, donde ha dejado muestra de sus condiciones como un elemento indispensable en el esquema de Veljko Paunović, lo cual no ha sido suficiente para tener una oportunidad en el Tri con todo y sus siete goles, además de que antes de volver a Chivas fue campeón con Pachuca.

No obstante, los federativos prácticamente tienen borrado a Guzmán, sin que haya una postura al respecto, pero muchas han sido las especulaciones acerca de que su dopaje ha sido una cuenta muy cara que le sigue sobrando factura, por ello no quieren tener ningún tipo de acercamiento de manera pública, como lo que representan los Balones de Oro 2023, pues no figura ni entre los nominados a lo mejor del año futbolístico que comprende el Apertura y el Clausura.

“Otra muestra más de que la Liga MX, la Selección Nacional y la FMF quieren mucho… ¡pero de lejitos! a Víctor “Pocho” Guzmán es su tremenda cepillada en la nominación de los premios Balón de Oro a lo mejor del futbol tenochca. Que no aparezca en las extensas listas de Diego Cocca para el Tri fue la primera muestra de que no pasa solo por lo deportivo y esta situación solo alimenta esas sospechas para mal pensados como yo. ¿Cómo es posible que siendo uno de los mejores jugadores de la Liga MX no sea convocado y ahora lo borren de esos premios que, se suponen, reconocen a lo mejor?”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.