Edwin el Aris Hernández es uno de los futbolistas que encajó de inmediato en la dinámica del Club Guadalajara por su gran talento como defensor y le empatía que siempre generó con la afición del equipo rojiblanco que todavía lo recuerda con gran cariño, no obstante, afirmó que ya no existe esa ilusión de los futbolistas por ser contratados en la Perla Tapatía.

El zaguero fue parte del Rebaño Sagrado que obtuvo el campeonato del 2017 con Matías Almeyda y la comunión que se hizo con esa plantilla generó una importante conexión entre los seguidores que han tardado varios años en volver a ver un equipo con la misma calidad tanto dentro como fuera de la cancha.

Por ello, Hernández manifestó que no cualquier elementos puede jugar en Chivas, más allá de que cuenten con el talento futbolístico, sino también porque la personalidad de cada persona es distinta y puso el ejemplo de Uriel Antona, quien nunca se sintió cómodo en la Perla Tapatía y tampoco su rendimiento fue lo que se esperaba.

Ya no hay ilusión en los futbolistas por ir a Chivas, afirmó el Aris Hernández

“No quiero decir que sea desprestigiado, porque en su momento a mí me decían: ‘Oye, ¿quieres ir a Guadalajara?’, me iba con los ojos cerrados. Tenía la ilusión de venir a Guadalajara. Ahora, muchos jugadores no tienen esa ilusión de portar la playera de Chivas, ya es muy difícil”.

“Ahora no puedes traerte a un jugador porque no le interesa, en su momento a mí sí me interesaba venir a Guadalajara. Yo sí quería estar acá, y ese sentimiento hacía que quisiera partirme el alma por este club. El ejemplo es Uriel Antuna, dijo que no lo querían; son colores que sí pesan y no cualquier jugador puede venir. Realmente si no tiene la ilusión de venir a Chivas, difícilmente vas a poder ver a un jugador que quiera sobresalir”, comentó el Aris Hernández en entrevista para ESPN.