Chivas atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, pero hay tres resultados que han generado dudas sobre el verdadero nivel del equipo: las derrotas frente a Cruz Azul, Toluca y, especialmente, la sufrida ante Tigres por marcador de 4-1. Este último resultado no solo impactó en lo deportivo y anímico, sino que también tuvo consecuencias fuera de la cancha, afectando la percepción internacional del conjunto rojiblanco.

La goleada recibida ante los Felinos también tuvo repercusiones en el ranking más reciente de clubes de Concacaf, listado en el que el Guadalajara había logrado meterse dentro del Top 10 en la actualización del pasado 6 de abril. Sin embargo, tras la más reciente revisión, el equipo rojiblanco perdió una posición en la clasificación, reflejando el impacto negativo que tuvo ese resultado en su evaluación internacional.

Chivas perdió un lugar en la última actualización de Concacaf.

A inicios del mes, Chivas había escalado tres posiciones para colocarse en el noveno lugar del ranking de Concacaf, lo que representaba un reconocimiento importante al rendimiento colectivo del equipo. No obstante, la derrota ante Tigres terminó afectando su valoración, provocando que descendiera al décimo puesto en la actualización más reciente, considerando que en ese lapso únicamente disputaron los encuentros ante Tigres y Puebla.

Por su parte, Tigres logró escalar dos posiciones dentro del mismo ranking, beneficiándose no solo de la contundente victoria frente al Guadalajara, sino también de su eliminación del Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup, resultado que fortaleció su puntuación dentro de la evaluación quincenal. Ante este panorama, el cierre del torneo será determinante para que Chivas pueda recuperar posiciones y mejorar nuevamente su estatus internacional.

Chivas volverá a la Concacaf Champions Cup para la próxima temporada

Más allá del movimiento en el ranking, el Guadalajara ya tiene asegurada una nueva participación internacional en los próximos años. Gracias a la contundente victoria 5-0 frente a Puebla, Chivas garantizó su lugar en la Concacaf Champions Cup 2027 mediante su posición en la Tabla General de la Temporada 2025/2026, lo que abre la puerta a un futuro en el que el club deberá reforzarse adecuadamente para competir tanto en el torneo local como en el escenario internacional.