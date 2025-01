La Comisión Disciplinaria dio a conocer que el técnico de las Chivas de Guadalajara, Óscar García, sería suspendido tres encuentros por el altercado que se vivió en León por intentar darle una patada a James Rodríguez, pero finalmente contactó al silbante Óscar Mejía, sin embargo este castigo ha causados cierta indignación en algunos comentaristas.

Fue en la emisión de La Última Palabra de Fox Sports donde comentaristas como Gustavo Mendoza se lanzaron contra la Comisión Disciplinaria exigiendo que haya mano dura contra el entrenador del Rebaño Sagrado, pues considera que tres partidos de castigo son muy pocos para la actitud que mostró en la banca en el duelo contra León.

“Ya nada más falta que le pidan perdón, si yo me paro y te pateo Fabián… me sacan del programa 10, 15 programas, un mes, no sé cuánto me castigan. Yo sé como debo de prepararme, entonces sigo una serie de reglas. Yo no me lo imagino tirando una patada en el futbol español, no me imagino al Pep Guardilola en el City dando patadas”.

“A mí no me gusta, del país que sea, que venga una persona de fuera de romper las reglas de mi Liga, de mi país, de lo que es mi organización del deporte. A mí me parece terrible y tendría que ser duramente sancionado”, fue parte de lo que indicó el comunicador, quien siempre ha sido un detractor de Chivas.

Salen en defensa de García Junyet

Otros periodistas como Fernando Cevallos argumentaron que la suspensión fue correcta porque en la cédula arbitral el timonel de Guadalajara fue reportado por “conducta violenta” y no como “agresión”, por ello el castigo no fue mayor como muchos esperaban, no obstante, varios analistas consideraron que se quedaron cortos con García Junyent.