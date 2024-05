En las Chivas de Guadalajara una de las misiones al término del Torneo Clausura 2024 es llegar a un acuerdo con José Juan Macías para colocarlo en un club donde tenga mayores oportunidades, debido a que Fernando Gago no lo tiene considerado dentro de su plantilla para el futuro.

Es un hecho que Gago tiene asegurado, al menos el siguiente torneo al frente del Rebaño Sagrado, por lo cual algunos jugadores saben que no hay un lugar en la plantilla del Apertura 2024 y el caso más extraño es el de JJ Macías, quien es uno de los canteranos del que se siguen esperando grandes resultados.

Pero en los duelos recientes Macías no ha sido ni siquiera convocado para salir a la banca, un mensaje muy claro de que no es del agrado del técnico de Chivas, con quien se rumoró, no sostenía una buena relación, pero en recientes reportes de Jesus Hernández en el diario Récord, el propio atacante desmintió estas versiones.

JJ Macías no está distanciado de Gago, pero no lo ven al 100% en Chivas

El comunicador reveló que fue el propio delantero quien lo buscó para dejar en claro que nunca ha sostenido una mala relación con el estratega, por lo que simplemente le ha aclarado que su falta de minutos en esta campaña se debe a situaciones tácticas con respecto a lo que se requiere en cada partido.

JJ Macías no ha marcado gol en lo que va de la campaña. Foto/ Imago7/Andrea Jiménez

“No he tenido ninguna diferencia con Gago. ‘Hablé con mis compañeros por sí tenían algo conmigo, no me convocan porque el grupo no me quiere (algunos rumores lo señalaban así)’. El grupo le dijo que no hay ningún problema con él. Le han dicho que por cuestiones tácticas no va (a los partidos)”.

“Platiqué con gente del club y me dijeron ‘es que en los entrenamientos, no hace todo lo que le pide Gago. Como que queda a deber’. Qué Marín si hace lo que puede Gago, que Javier si hace lo que pide Gago. Y que José Juan, no hace, ¿qué en específico? Tampoco me dijeron”, fue parte de lo que comentó Hernández en redes sociales.