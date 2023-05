Isaác Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se refirió este miércoles a la lesión que recientemente superó y que generó rumores de su salida del redil tras este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que fueron descartados al reportarse incluso la extensión de su contrato para sellar su retiro como rojiblanco.

El volante del Rebaño Sagrado, en entrevista con Claro Sports, reconoció que “en lo colectivo nos trazamos estar en los primeros cuatro, por ahí otros objetivos como ganar todos los partidos de local, se dice que con eso tienes un colchón (de puntos). Obviamente estar en la Liguilla y, claro, lo que todos anhelamos que es ganar el título“.

El Conejito Brizuela señaló que tras la ronda regular, “ahorita vamos a disfrutar. Decían que teníamos torneos en no pasar entre los primeros cuatro lugares y, de cierta manera, ahora liberas cierto peso; porque al estar en un club grande te comprometes siempre estar entre los primeros cuatro, a pelear siempre por el título. Ya se dio un primer paso. Ahora se viene lo bueno“.

¿Cómo está físicamente Isaác Brizuela?

El veloz mediocampista de las Chivas reveló a Claro Sports que “me siento bastante bien físicamente, creo que ya estoy con buen ritmo. Las primeras semanas después de mi cirugía fueron difíciles, pero hacer trabajos en cancha es porque ya estás listo para jugar los 90 minutos, pero todo es un proceso“.

Brizuela, a pesar de contar como variante este torneo para el entrenador Veljko Paunovic, advirtió que “estoy contento con los minutos que me ha dado el cuerpo técnico cada vez han sido más, me han dado 20 minutos o más. A pesar de ser de los más grandes, me siento bien, así que esperemos que haya Cone para rato“.

