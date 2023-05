El Club Guadalajara se ha encargado de callar bocas no solo con resultados, también con el funcionamiento que ha desplegado el equipo dirigido por Veljko Paunović al cual le bastaron 10 victorias en la campaña regular para sumar 34 puntos que no conseguían desde el 2011, por lo cual no es cosa menor que exista la confianza en que pueden levantar su decimotercera estrella.

El Rebaño Sagrado cuenta con todos los argumentos futbolísticos para igualar al América en cantidad de campeonatos, ya que si obtiene el título de este certamen estará llegando a los 13 que ostentan los azulcremas, un golpe que sería mucho más fuerte para el acérrimo rival que quedó devastado la semana pasada con el triunfo de los rojiblancos que de paso acabaron con la era de Fernando Ortiz y de varios jugadores.

Pero la Final no será sencilla frente a un equipo bien conformado y dirigido por Robert Dante Siboldi, quien llegó para enderezar el barco felino y vaya que lo ha hecho de gran manera, eliminado al superlíder que era Monterrey. Sin embargo, Chivas ha sido un claro domador de los felinos en la Liguilla.

Chivas nunca ha perdido con Tigres en la Liguilla

La buen noticia para Guadalajara es que nunca ha visto un solo partido con marcador adverso en una Fiesta Grande ante los universitarios. Se han enfrentando en tres series y los juegos han terminado en empate o victoria para los rojiblancos, siendo la más recientes hace seis años en la Final del Clausura 2012, donde empataron 2-2 en la Ida y ganaron 2-1 en la Vuelta.

En el 2007 con José Manuel de la Torre como técnico, los rojiblancos se midieron a Tigres en los Cuartos de Final. En el primer capítulo ganaron en el Volcán 3-1 y en la Vuelta se impusieron también 3-2 para un global de 6-3. En el 2011, en Cuartos de Final el Rebaño venció a los regios 3-1 como locales en la Ida y en el segundo duelo empataron 1-1 para un 4-1 global que les dio el pase a los entonces dirigidos por José Luis Real a las Semifinales.