Una leyenda de las Chivas de Guadalajara apareció este miércoles ante la opinión pública para hablar de nuevos tiempos y exigir que se relaje un poco la tradición rojiblanca de jugar con puro mexicano de nacimiento, por lo que aprovechó para aplaudir el fichaje del portero Óscar Whalley como refuerzo para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado solamente permitía portar su playera a los jugadores nacidos en México, pero en esta nueva era de la globalización gracias a la migración constante basta con tener una ascendencia, a pesar que a un sector extremista de la afición chivahermana no le agrade la idea.

El caso más reciente y resaltante fue el de Óscar Whalley, quien nació en España, su padre es británico y su madre mexicana. Eso fue suficiente para cumplir con las actuales exigencias de Chivas y una leyenda del arco rojiblanco, como Javier Ledesma aplaudió esa flexibilidad, porque se trata de evolucionar.

¿Qué dijo Zully Ledesma del fichaje de Óscar Whalley?

Zully Ledesma, inolvidable portero rojiblanco en los años 80, advirtió en una entrevista con AS México que “creo que, dentro de todo, los tiempos de repente pueden ir dando para ya no fijarse tanto en esa costumbre o política de que los jugadores tienen que nacer en México para participar en Chivas, si ya abrieron esa posibilidad, pues es porque la competencia se va haciendo más complicada para Guadalajara“. Agregó que “si la solución es esa de traer a gente que no nació en México para cubrir el arco, pero que es de padres mexicanos y tiene ese pasaporte, no le veo problema“.



La afición de Chivas debe abrir su panorama

Javier Zully Ledesma, conocedor de lo que significa Chivas y su política de solamente tener mexicanos en la plantilla, exigió abrirse a los nuevos tiempos, al cambio y refirió a AS México que “ahí es donde yo creo, los aficionados tenemos que comprender esa situación, no ser tan tradicionalistas, no tan regionalistas, sino abrir un poco el panorama y si cumple con esa posibilidad de que tiene pasaporte mexicano y si un familiar, papá o mamá es mexicano, pues adelante“.