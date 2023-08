Las Chivas de Guadalajara volverán a la actividad el próximo viernes, cuando visiten a los Bravos de Juárez por la Jornada 4 del Apertura 2023. El Rebaño marcha actualmente como líder, pero quiere mejorar su imagen después de la eliminación en Leagues Cup.

De cara al encuentro, el entrenador Veljko Paunovic aún tiene algunos interrogantes en el armado del once inicial. Se espera que en los próximos días, el serbio pueda despejar ciertas dudas para confirmar qué equipo saldrá al campo de juego.

A continuación, detallamos los cuatro interrogantes que mantiene Chivas para enfrentar a los Bravos de Juárez.

Zaga central

Sepúlveda o Briseño, la duda en la defensa (Imago7)

En la última línea, Jesús Orozco aparece como la única fija. Aunque Alan Mozo no estuvo en el amistoso ante Necaxa, se espera que también sea titular. Sin embargo, en la zaga, Pauno duda entre Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño después de que ambos hayan dejado dudas en los últimos partidos.

Lateral izquierdo

Mayorga podría tener su chance ante la lesión de Chiquete Calderón (Imago7)

En el lateral izquierdo, Chicote Calderón sería baja, pues se recupera de una lesión. Paunovic podría recurrir a Chiquete Orozco como lateral, pero parece que su lugar estará en la zaga. En ese caso, Alejandro Mayorga es quien aparece con muchas chances de ser titular ante Juárez.

Volante de contención

Erick Gutiérrez no rindió bien en Leagues Cup (Imago7)

Aunque Érick Gutiérrez se metió en el once titular para la Leagues Cup, su rendimiento dejó dudas. Guti casi no hizo pretemporada y además, no es un contención definido. Por eso, el cuerpo técnico baraja como alternativas a Fernando González y Eduardo Torres.

Extremo izquierdo

Vega o Padilla, la duda en el ataque (Imago7)

En un caso similar al de Guti, Alexis Vega también volvió al once titular en la Leagues Cup, aunque su nivel tampoco fue bueno. Por eso, Paunovic esperará hasta último momento para ver si el atacante mejora su forma, o bien Yael Padilla recupera su lugar en el once titular.