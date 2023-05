Miguel Jiménez, portero estelar de las Chivas de Guadalajara, reveló una de las principales cualidades que tiene el revolucionado plantel que dirige Veljko Paunovic es el corazón que ponen en la cancha y con el que buscarán ganar el título del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en honor al volante Carlos Cisneros, quien sufrió una grave lesión en la Semifinal y no podrá jugar.

El arquero del Rebaño Sagrado intervino este miércoles en el Día de Medios previo al partido frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, correspondiente a la Gran Final de Ida del Clausura 2023 y reconoció que “sabemos que (Sebastián) Córdova viene haciendo cosas importantes en los últimos partidos y no solo juega él. (André-Pierre) Gignac es un jugadorazo y de repente aparece en los mejores momentos; debemos estar muy atentos“.

El Wacho Jiménez, durante su participación en el Día de Medios en Monterrey, se refirió a los constantes cuestionamientos que le rodean como portero en Chivas y aseguró que “siempre habrá críticas, esos detalles; me enfoco en mañana (jueves) y en lo que pasó nada podemos hacer. Para mí no es revancha porque no jugué, para mí es nuevo“.

¿Cómo llega Chivas a esta Gran Final del Clausura 2023?

El guardameta canterano de las Chivas explicó que “Venimos motivados, ilusionados. Este club debe pelear primeros lugares y campeonatos. Los mexicanos somos muy chingones, siempre habrá críticas, dirán que no se puede; pero debemos convencernos que podemos pelear“.

Miguel Jiménez agregó que “Chivas tiene a 11 mexicanos que se parten la madre, que no dan pelota por perdida, es lo que da el plus a los partidos importantes, jugamos parejo, no nos sentimos importantes ni héroes, jalamos parejo para beneficios del club“.

El título como ofrenda a Carlos Cisneros

El Wacho Jiménez reveló una promesa que se hicieron tras conocerse la gravedad de la lesión de Carlos Cisneros y admitió que “es triste. Sabemos lo que pasa, él ha dado todo por el equipo. En esta Final vamos a darlo todo por él, se merece levantar la copa, tuvo un gran torneo. Estamos convencidos que podemos levantar la copa y dársela a él, que sea una parte importante“.