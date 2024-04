"No me recibieron bien": Las palabras de Santiago Ormeño tras su salida de Chivas

Este sábado 6 de abril, las Chivas de Guadalajara recibirán al Puebla por la Jornada 14 del Clausura 2024. El Rebaño quiere mostrar una buena imagen ante su público, luego de la gran victoria obtenida fuera de casa ante Rayados de Monterrey. Dicho encuentro marcará el regreso de Santiago Ormeño al Estadio Akron.

El delantero de 30 años regresó a Puebla, lugar en el que supo destacar años atrás, antes de su fichaje por el Rebaño Sagrado. En la última campaña, Santiago Ormeño estuvo como cedido en los Bravos de Juárez y luego debió retornar a Chivas, pero no fue tenido en cuenta por Fernando Gago, por lo que volvió a salir a préstamo.

El paso de Ormeño por Verde Valle resultó decepcionante y tiempo atrás, en diálogo con TUDN, el futbolista reconoció que no se sintió nada cómodo en Guadalajara: “No ser bienvenido nunca es grato, ¿no? Pero pues soy un profesional y es parte del asunto. A la gente le costaba entender el tema de que tengo las dos nacionalidades y no lo vieron bien. No me recibieron bien. Y pues no terminé logrando quedarme ahí. Tuve que salir”, aseguró.

Ormeño se refirió hace poco a las contrataciones de Óscar Whalley y Cade Cowell, quienes cuentan con doble nacionalidad pero no despertaron tanto recelo en la afición: “Lo que sí estoy seguro es que yo fui conejillo de indias. Yo recibí todos los huevazos y los jitomatazos y ahora ya, como ya sucedió, ya no lo ven tan mal o lo comenzaron a aceptar. Pero pues a mí me tocó ser el primero”, afirmó.

Los números de Santiago Ormeño en el Clausura 2024

Ormeño lleva dos goles en los últimos tres partidos (Imago7)

El Puebla no está realizando una buena campaña, ya que se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, Ormeño ha tenido su aporte a lo largo de este certamen, con tres goles en nueve partidos disputados. Dos de ellos fueron en los últimos tres juegos, ante Puebla y León.

El paso de Santiago Ormeño por las Chivas de Guadalajara

Durante su etapa como rojiblanco, Ormeño decepcionó al no poder ser la solución ofensiva que se esperaba. Apenas disputó 14 partidos y marcó un solo gol, para una victoria por 1-0 ante Monterrey.