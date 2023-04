Chivas de Guadalajara arranca la nueva semana con la preparación de su última visita del calendario y buscará llevarse el triunfo ante León en la Fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación: frente a León en el Estado Nou Camp, donde buscará un triunfo para meterse entre los cuatro primeros de la clasificación.

Empiezan los inventos de Paunovic

El entrenador de las Chivas realizó algunas modificaciones extrañas en el duelo contra Necaxa, donde al final se llevaron la victoria 1-0, pero desde el arranque del encuentro decidió no utilizar un centro delantero y colocó en esa posición a Víctor Guzmán, un volante ofensivo que sabe pisar el área, pero que no se desempeña como un goleador. En esta ocasión le resultó la modificación, aunque es una hecho que le hace falta a Guadalajara un atacante contundente, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos suman un gol cada uno, cifra muy pobre para ser los hombres gol del Rebaño.

Rodolfo Cota vale cinco veces menos que Acevedo

Con las versiones de que Guadalajara buscará al final de la campaña reforzarse con un guardameta de alto calibre, el nombre de Carlos Acevedo de Santos Laguna ha sonado en los días recientes, pero uno de los mayores obstáculos es el alto costo de su carta, ya que no planean soltarlo por menos de cinco millones de euros, mientras que Rodolfo Cota, quien fue campeón con Chivas en el 2017 y está plenamente identificado con la afición, vale cinco veces menos. Por lo que no suena descabellado que pinte, al menos, como un candidato.

¿Enojados Vega y Beltrán con Paunovic?

En el compromiso frente a Necaxa el entrenador del Rebaño decidió darles descanso a Alexis Vega y Fernando Beltrán, quienes salieron echando chispas porque son dos jugadores que no están acostumbrados a ser sustituidos. En la transmisión del partido se pudo apreciar el malestar de ambos, no obstante, el periodista Jesús Bernal aclaró que no hubo ninguna situación en contra del entrenador, sino con ellos mismos por no haber sido ese desequilibrio dentro de la cancha que se esperaba.

