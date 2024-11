Las Chivas de Guadalajara recibieron unos días de descanso antes de empezar a preparar el primer partido del Play In que será contra Atlas a partir de la siguiente semana, luego de no poder vencer a San Luis en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2024, por lo que terminaron en la novena posición de la clasificación general.

El Rebaño Sagrado se quedó corto en sus aspiraciones por llegar a la Fiesta Grande de manera directa, debido a que perdieron dos partidos claves para conseguirlo, el primero fue contra Puebla como visitantes y el sábado anterior contra los potosinos, por ello habrá Clásico Tapatío en el Play In.

Arturo Ortega le cambia la vida a Hormiga González

El entrenador de las Chivas, Arturo Ortega tomó la determinación de poner de titular a Armando González en el encuentro frente a San Luis, esto para que cumpliera los 500 minutos que le permitirán recibir un importante aumento salarial, ya que la Hormiga aún tiene sueldo de un novato, razón por la que salió de cambio hasta la segunda mitad para permitir el ingreso de Javier Hernández, así lo dio a conocer el periodista David Medrano en su canal de YouTube.

La Hormiga fue titular contra San Luis. FOTO: IMAGO

Orbelín revela el amor de Almeyda por Chivas

El jugador del AEK de Atenas, Orbelín Pineda dio a conocer que ha hablado con Matías Almeyda sobre los rumores que lo han colocado como una opción para Guadalajara, sin embargo la mala noticia es que el argentino por el momento no tiene en mente su regreso a México: “Sí, hablaba con él sobre los rumores y lo que se dice y me dijo que no que sigue firme aquí (AEK de Atenas) y yo que lo conozco bien sigue trabajando, queriendo más al final de cuentas somos un grupo y bueno, jalamos para el mismo lado. Sigue con esas ganas y esa decisión de ser campeón como siempre lo hace”, explicó Orbelín en entrevista con David Faitelson.

Almeyda no planea volver a Chivas, por el momento. Foto: Imago7/ Jorge Barajas

Joaquín Moreno no sabe si seguirá en Chivas

A pesar de que Chivas Femenil quedaron eliminadas de los Cuartos de Final, una vez más, por América, el entrenador Joaquín Moreno todavía desconoce su futuro pero no ha pensado en renunciar, por lo que dejó en manos de la directiva su continuidad: “Vamos a esperar, en mi caso ya me lo dirá la directiva hoy o mañana o en la semana, hay que analizar lo que se ha hecho bien y mejorar lo que debemos seguir aportando tanto dentro y fuera de la cancha, toca esperar y seguir adelante”.