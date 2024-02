Noticias de Chivas HOY, 23 de febrero: Dardo de Chiquete Orozco al Chino Huerta y no debuta Chicharito

Las Chivas de Guadalajara buscarán levantarse este sábado después de lo que fue la caída frente a Necaxa. El Rebaño recibirá a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, a sabiendas de que no pueden perder mucho más terreno en la tabla de posiciones del Clausura 2024. Para dicho encuentro, se esperan algunas modificaciones en el once inicial.

Fernando Gago y compañía necesitan una victoria para evitar cualquier tipo de crisis, luego del insólito empate en la visita a Mazatlán, al cual le siguió la derrota frente a Necaxa. Mientras tanto, los rojiblancos trabajan en Verde Valle, ya con Chicharito Hernández a la par de sus compañeros, aunque finalmente no habrá debut del histórico goleador en este fin de semana.

Dardo de Chiquete Orozco al Chino Huerta

Jesús Orozco le marcó la cancha al Chino Huerta (Imago7)

Un nuevo duelo entre Chivas y Pumas hace que se vuelva a hablar sobre César Huerta, atacante que surgió del Rebaño pero que hoy milita en el conjunto universitario. En la última Liguilla, el Chino le anotó a su exequipo y mostró una polémica remera, por lo que ahora, en la previa al choque del sábado, Chiquete Orozco le marcó la cancha: “Me da gusto porque al final es mexicano y siempre hay que desearle el bien a un mexicano. A parte es canterano de acá y quiera o no trae el ADN de Chivas. Quiera o no, salió de acá. Sí, allá en Pumas se ganó a la gente, pero es canterano de acá”, dijo el defensor en diálogo con TUDN.

Chicharito no debuta frente a Pumas

Aunque había cierta expectativa por el posible reestreno de Javier Hernández frente a Pumas, finalmente este no tendrá minutos este fin de semana, pues recién tuvo sus primeros entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Víctor Guzmán explicó al respecto: “Ya está entrenando al parejo con nosotros, nada más que él hace sus trabajos extras para estar a punto lo más pronto posible”. Por su parte, el propio Chicharito presumió en redes sociales el hecho de ya ser uno más en la plantilla, por lo que su debut podría darse el próximo fin de semana frente a Cruz Azul.

Mateo Chávez podría salir del once titular

Mateo Chávez le dejaría su lugar a José Castillo (Imago7)

Uno de los rendimientos que no ha terminado de convencer a la afición en los últimos encuentros ha sido el de Mateo Chávez. El joven lateral izquierdo hizo su debut en este certamen, pero en varios juegos no la pasó nada bien para cerrar su sector. Por eso, para el partido del sábado frente a Pumas, Fernando Gago analizaría quitarlo del once titular. Su lugar, en ese caso, sería ocupado por José Castillo, quien posee perfil diestro pero se adapta a jugar por ese sector y hasta incluso marcó un gol.