Chivas de Guadalajara arrancó esta semana con los trabajos en Verde Valle, para recibir a Monterrey. En un partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabaja este lunes en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a los Rayados en el Estadio Akron. Un partido en que los tapatíos requieren del triunfo para seguir en la zona alta de la tabla de posiciones del Apertura 2023.

Se confirmó el malestar de la afición

Hace unos días se dio a conocer un cambio de fecha y de horario para el partido entre Guadalajara y Monterrey. Pasó del sábado 2 al domingo 3 de setiembre con la finalidad de darle mayor descanso a los Rayados que están jugado sus partidos pendientes por su participación en la Leagues Cup. Lo cual no tiene nada contentos a los chivahermanos, quienes no han ocultado su enfado porque están acostumbrados a que los partidos en el Estadio Akron sean el sábado en la noche y no el domingo por la tarde. Aunado a que ese mismo día también jugará el Rebaño Femenil, pero al mediodía.

Foto: Especial

Esto hace Brizuela mientras está borrado por Paunovic

El volante sabe que su futuro en Chivas pende de un hilo y ante ello no hace más que mantenerse mesurado como lo ha sido a lo largo de su carrera tanto en los buenos como en los malos momentos. Recientemente el Cone celebró su cumpleaños 33 y publicó algunas postales junto a su familia y sus seres más cercamos, donde no mostró un solo rastro del conjunto rojiblanco, pues suma tres juegos sin salir ni a la banca.

Foto: Instagram

El mensaje de Almeyda para Chivas

El estratega argentino, Matías Almeyda nunca se ha olvidado de Chivas como los seguidores y jugadores tampoco lo han hecho, por tal motivo antes de disputar su boleto para la Champions League recordó a Jorge Vergara y aprovechó el momento para mandarles un mensaje de cariño a todos los futbolistas de Guadalajara, evidentemente se refería a los que bien conoció durante su paso por el equipo donde estuvo dos años y medio y consiguió cinco títulos en siete finales disputadas.