Las Chivas de Guadalajara vienen de igualar por 1-1 en su visita a Tigres UANL. Este fin de semana, el Rebaño continuará con su actividad en el Apertura 2024, previo al receso por la fecha FIFA. Por la Jornada 6, el conjunto rojiblanco recibirá a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron, en busca de darle una alegría a su afición.

Ha sido una semana en donde la principal novedad pasó por el interés de Flamengo en los servicios de Roberto Alvarado. El gigante brasileño todavía no se ridne, pero parece poco probable que la directiva acepte desprenderse del Piojo en este momento del mercado; asimismo, hay otras noticias en cuanto a dos ex Chivas y la televisación del duelo de este sábado.

Alan Pulido reconoce sus ganas de volver a Chivas

Pulido quiere regresar a México (Imago7)

Aunque el año pasado fue buscado por el Rebaño Sagrado, el delantero Alan Pulido acabó firmando su renovación con Sporting Kansas. Ahora, en diálogo con Fox Sports, el centrodelantero reconoció: “Obviamente que siempre está el poder regresar a México y lo lindo sería poder regresar a Chivas en su momento y retirarme ahí. Siempre lo he dicho, es un equipo que se ganó todo mi corazón, todo mi cariño. La gente siempre que voy a Guadalajara me recibe de una manera muy linda y eso es algo que lo tengo guardado. Tengo allá mis casas, tengo allá mis cosas y creo que dejé grandes amigos también y obviamente gustaría”. ¿Será que la vuelta de Puligol está más cerca?

El dardo de Diego Campillo

Diego Campillo en acción con Juárez.

Uno de los ingredientes especiales del próximo duelo ante Juárez estará en el regreso de Diego Campillo al Estadio Akron. El canterano rojiblanco, quien fuera una gran promesa del Rebaño, ahora milita en los Bravos, equipo que compró su ficha. “Son cosas que a veces me pregunto. Nunca hubo una razón de su parte. Claro que tenía la ilusión, fui campeón con Tapatío y en el Campeón de Campeones. Después quería llegar a Primera con Chivas, pero nunca me dieron motivos puntuales de mi salida. Supongo que es cuestión de gustos, a lo mejor a alguien no le gustaba mi forma de jugar, gente de la que no era de su agrado”, señaló el canterano que ahora se enfrentará al club que lo formó como profesional.

Estreno con Amazon

Finalmente, después de varias idas y vueltas y especulaciones, las Chivas de Guadalajara estrenarán su alianza con Amazon para los partidos de local. Tras los problemas para liberarse de Televisa, se anunció que el duelo de este sábado ante Juárez será transmitido en la nueva plataforma sin necesidad de ingresar a Chivas TV.