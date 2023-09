Chivas de Guadalajara tendrá una semana de reflexión interna para aprovechar esta Fecha FIFA antes del Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabajará esta semana a partir del jueves en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a León en Chicago. Un partido para aprovechar el receso por los compromisos de Selección México.

Exjugador campeón con Chivas sufre grave accidente

En las Chivas hablar de Manuel Sol es recordar a uno de los futbolistas más profesionales y entregados que han llegado en los años recientes, razón por la cual jugó más de seis años en el club donde pudo ser campeón en el 2006. La mala noticia es que el exmediocampista sufrió este miércoles un aparatoso accidente en Guadalajara donde una camioneta se impactó con su auto y terminó volcando. Por fortuna no hubo lesionados.

Foto: Especial

El único jugador olvidado por Paunovic y no es Hiram Mier

Con el regreso a la actividad de Isaac Brizuela el fin de semana pasado en el juego contra Monterrey, solamente quedó un futbolista prácticamente olvidado por el entrenador serbio, quien después de la Leagues Cup tomó la decisión de dejar fuera de actividad a dos futbolistas, uno es el Cone y el otro Ronaldo Cisneros, quien no ha visto actividad desde el torneo que se celebró en Estados Unidos, esto según Paunovic, hasta que recupere su mejor nivel.

Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Miguel Jiménez ¿preocupado por perder la titularidad?

El guardameta de Guadalajara a diferencia de la campaña anterior, no ha estado sumergido en el ojo del huracán ni tampoco se le pueden cuestionar sus actuaciones en el Apertura 2023, donde no ha tenido nada que ver en las dos derrotas que suman los rojiblancos, por el contrario, marcha como uno de los elementos más solventes e indiscutibles en la titularidad, prueba de ello es lo que publicó en sus redes sociales, en una clara muestra de que no siente la presión del certamen pasado.