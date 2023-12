Tras la abrupta salida de Veljko Paunovic, ahora las Chivas de Guadalajara deberán buscar un entrenador para el Clausura 2024. El serbio no llegó a un acuerdo con la directiva sobre las necesidades del proyecto y acabó marchándose tras un año al frente del primer equipo. Hasta el momento, es el argentino Fernando Gago quien suena con más fuerza para ocupar su lugar. El exmediocampista cosechó experiencia en Aldosivi de Mar del Plata y Racing Club.

En México, se sabe más de Fernando Gago sobre su etapa de jugador, la cual comenzó en Boca y luego pasó por equipos como Real Madrid o Roma, entre otros. Sin embargo, en los banquillos no lleva demasiado tiempo, más allá de que ha logrado adquirir notoriedad y ganar dos copas nacionales con Racing, donde además estuvo a minutos de coronarse en la Liga Profesional del año 2022.

En principio, Gago encaja dentro del perfil que busca Fernando Hierro para dirigir a las Chivas: búsqueda de protagonismo, tenencia de balón y juego ofensivo sin importar el rival ni el estadio que se visite. Aunque con altibajos, el argentino ha logrado seguir aquellas premisas, incluso cuando dirigió a un equipo humilde y de bajos recursos, como lo fue Aldosivi. Tras esa experiencia fue que dio el salto a uno de los equipos grandes de su país, como lo es Racing.

Conociendo a Fernando Gago: su estilo de juego y su principal referente en los banquillos

Apenas comenzó su carrera como entrenador, Gago dio indicios sobre qué era lo que intentaría durante su labor: “Me gustan los equipos que juegan bien a la pelota, que buscan la posesión, que son intensos. Me iré adaptando a la forma de los jugadores, tratando de encontrar el potencial máximo de cada uno. La idea va a ser clara. Vamos a ir por ese camino”, dijo en su presentación como entrenador de Aldosivi.

El esquema más utilizado por Gago en estos años ha sido el 4-3-3, con mucha tenencia de balón y un claro reparto de espacios para sus futbolistas, lo cual se conoce como “juego de posición”. El argentino confía en garantizar una estructura para que luego, en los metros finales, sus futbolistas sepan hallar las ventajas correspondientes y finalizar las jugadas de buena manera.

Fernando Gago también llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores con Racing (Getty Images)

“Debo tratar de ayudar a que sean mejores futbolistas, darles herramientas para crecer, transmitirles la experiencia que fui viviendo y aportarles todo lo que me preparé para ser entrenador… Me gusta ganar, competir, pero reconociendo una forma. Eso es lo que tenemos que hacer desde el principio de campeonato”, insistió Gago en aquella conferencia de prensa con la que inició su trayectoria en los banquillos.

Luis Enrique, el entrenador que más influyó en Fernando Gago

Luis Enrique fue el técnico del que más aprendió Fernando Gago (Imago)

Ese mismo día, cuando se le preguntó sobre los entrenadores que habían marcado su manera de ver el futbol, Gago no dudó: “Todos me dejaron algo, pero dije que el mejor entrenador que tuve fue Luis Enrique. Me hizo abrir la cabeza de lo que es el juego, de entender y de practicarlo de esa manera. Es difícil pensar un modelo de juego así. Eso lo hacen muy pocos entrenadores”. El entrenador asturiano dirigió a la Selección Española y ganó una UEFA Champions League con Barcelona, mientras que hoy es el entrenador del París Saint-Germain.