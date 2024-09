Las Chivas de Guadalajara tienen un nuevo problema en puerta, o al menos eso dicen los eternos rumores que rondan a los grandes equipos. Fernando Gago se ha convertido en noticia, ya que algunas voces lo colocan como nuevo director técnico de Boca Juniors en su natal país. De confirmarse, el Rebaño Sagrado tendría un difícil contratiempo en el horizonte, así como ha sido recurrente desde dos años.

Y es que desde el adiós de Ricardo Peláez en octubre de 2022, ha salido algún directivo o entrenador casi cada fin de torneo. Primero fue Veljko Paunovic tras un año en el cargo, y seis meses después, Fernando Hierro dejó la dirección deportiva del club para irse a Arabia Saudita, convencido por los millones de dólares del Al-Nassr. En caso de que saliera Pintita, sería la tercera baja en un lapso de dos años.

El consejo de Palencia a Chivas

Se trata de una señal de inestabilidad, según Juan Francisco Palencia, un ex-Chivas tanto como jugador como directivo, pero sobre todo, un aviso de que desde las altas cúpulas rojiblancas se deben cuidar de lo estipulado en sus contratos. Así lo dijo en el programa Punto Final de Fox Deportes.

“Si se lo llevan y es verdad, es la segunda vez que le hacen esto a Chivas, con Hierro y ahora con Gago. Me parecen que deben tomarse con más seriedad cuando vas a un equipo como Chivas. Lo primero que debería hacer Chivas es blindar a sus directivos y jugadores, una cláusula de rescisión potente para que no se vayan así, a lo mejor la tienen pero subirla, porque a lo mejor ‘bueno, te quieres ir pero son 15 millones por el entrenador’ y ya está”, comentó El Gatillero.

Chivas ha jugado bien, según El Gatillero

Palencia admitió que el Guadalajara ha jugado bien con Gago a pesar de los malos resultados, por lo que es un buen camino a seguir en cuanto estilo de juego en busca de redondearlo con triunfos importantes, como ha sido el asterisco hasta ahora en su trayectoria en el redil.

“Pero están jugando bien, no me digas que no están jugando bien. Le pintaron la cara al América, que ganó América es diferente, pero le pintaron la cara. Una cosa es jugar bien y otra ganar, Chivas no gana pero juega bien en el funcionamiento. ¿Por qué crees que están buscando a Gago? Porque juega bien, del partido de América para acá han jugado bien”, sentenció.