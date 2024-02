¿Por qué no juega José Juan Macías con Chivas vs. Mazatlán por el Clausura 2024?

Pasan las convocatorias y aumenta el misterio y la incertidumbre respecto a la ausencia de José Juan Macías. El delantero rojiblanco regresó en la Liguilla del semestre pasado y en este Clausura 2024 comenzó como titular en los primeros tres partidos de Chivas, por lo que creía que sería su vuelta definitiva a los terrenos de juego. Sin embargo, esto no fue así y la afición comienza a preocuparse.

Cada vez que el Rebaño hace oficial la lista de jugadores convocados, todos buscan el nombre de JJ Macías, pero este no ha aparecido desde la Jornada 3, cuando Chivas visitó a Tijuana y el delantero de 24 años fue titular en el empate 1-1. Desde aquella presentación, el futbolista rojiblanco no ha vuelto a aparecer en la nómina a pesar de que desde la institución no se ha reportado lesión alguna.

Este viernes, Chivas visitará a Mazatlán por la Jornada 7 de la Liga MX, pero Macías no aparece entre la lista de convocados por Fernando Gago. El delantero fue titular en el comienzo del certamen, para los juegos frente a Santos Laguna, Tigres UANL y Xolos de Tijuana. Sin embargo, luego no estuvo ante Toluca, San Luis, Juárez y los dos compromisos de Concachampions ante el Forge FC.

¿Por qué José Juan Macías sigue afuera de las convocatorias en Chivas?

La versión oficial sobre la ausencia de Macías, indica que el futbolista todavía no está al 100% de su capacidad física, por lo que prefieren llevarlo de a poco y no apresurarlo. Cabe recordar que el delantero viene de dos operaciones de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, por lo que estuvo prácticamente dos años sin jugar.

José Juan Macías no juega desde el partido de la Jornada 3, ante Tijuana (Imago7)

Tras la última victoria en el certamen local, frente a Juárez, a Fernando Gago se le consultó sobre la ausencia de Macías y respondió: “JJ está en un proceso de ponerse bien, de buscar la mejor forma física. Lo vamos a necesitar y lo utilizaremos cuando esté listo”. De esta manera, se espera que el atacante pueda volver para los próximos compromisos del Rebaño Sagrado.

Convocatoria de Chivas para visitar a Mazatlán

Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Alan Mozo, Mateo Chávez, José Castillo y Jesús Sánchez.

Medios: Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Yael Padilla, Rubén González, Jesús Brígido Chen, Alejandro Organista.

Delanteros: Roberto Alvarado, Pável Pérez, Armando González, Cade Cowell, Ricardo Marín, Isaac Brizuela y Gael García.

Probable alineación de Chivas vs. Mazatlán

Para el encuentro correspondiente a la Jornada 7, después de varias rotaciones realizadas en Concachampions, no se esperan demasiadas sorpresas en la alineación elegida por Fernando Gago. De hecho, el Rebaño podría salir al campo de juego con los mismos 11 que vencieron a Juárez: Raúl Rangel; Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco, Mateo Chávez; Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Pavel Pérez.