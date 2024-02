El entrenador argentino, Fernando Gago, no tuvo un inicio sencillo en el banquillo de las Chivas de Guadalajara. Tras llegar como reemplazo de Veljko Paunovic, el estratega no contó con demasiado tiempo de trabajo antes de estrenarse en el Clausura 2024 de la Liga MX. En las primeras tres jornadas, aunque mostró aspectos interesantes, el Rebaño no pudo lograr la victoria.

Sin embargo, poco a poco todo empezó a acomodarse. Tras derrotar al Toluca por la Jornada 4, Chivas encontró el camino y la confianza para demostrar que tiene cosas por decir en este semestre, tanto en el plano local como también en la Concachampions 2024. Aquel día, frente a los Diablos Rojos, dio comienzo una racha que ya es de cinco victorias consecutivas.

De esta manera, la afición se ilusiona con lo que Chivas pueda hacer en este semestre en las dos competiciones que disputa. Como así también, el propio Gago cuenta ahora con un mayor respaldo de la grada. El entrenador argentino pone mucho énfasis en que sus dirigidos salgan a ganar en todas las canchas. Intenta fomentar una mentalidad ganadora en el Rebaño Sagrado.

La intimidad en el vestidor de Chivas: Así motivó Gago ante San Luis

En la sección “Detras del Rebaño”, las redes oficiales de Chivas suelen mostrar detalles de la intimidad jornada a jornada. En uno de los últimos juegos, para la visita frente a San Luis, se compartieron imagenes del buen ambiente que se respira en la plantilla, con Víctor Guzmán como protagonista de aquel encuentro, pues además de cumplir años, marcó dos goles de penal que sirvieron para que el equipo se quedara con los tres puntos.

Asimismo, también se observó la arenga que Fernando Gago realizó para sus dirigidos antes de que estos salieran al campo de juego. Allí se vio al argentino muy compenetrado e intentando transmitir con claridad lo que pretendía ver del equipo.

“Chicos, lo que propusimos esta semana, lo tenemos que respetar, pero solamente se puede hacer si el compromiso es total, si el compromiso de querer jugar y no esperar nada del rival, esperar de nosotros. ¡No entremos dormidos! Tenemos que ir a buscar el partido. Vamos a hacer un gol y seguimos buscando el gol. tenemos que tener la misión de querer ganar el partido. Despiertos, de inicio. La concentracion, necesito de todos. Los cien minutos, chicos. Cien minutos que tenemos que ir a buscar el partido. Disfrútenlo, pero vayan a buscarlo carajo”, dijo Fernando Gago antes de que los jugadores formen una ronda para realizar la arenga final. El resultado de aquella jornada fue 2-0 en favor del Rebaño, por lo que la visita al conjunto potosino resultó de la mejor manera.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Clausura 2024?

Son días de mucha actividad para el Rebaño Sagrado, ya que después de los cinco triunfos en fila, el equipo deberá seguir por este camino cuando visite al Mazatlán, este viernes 16 de febrero, en el Estadio El Encanto, por la jornada 7 del Clausura 2024. Chivas ha escalado varios puestos en la tabla de posiciones, ya que se ubica ahora en el séptimo lugar, pero podría llegar incluso más alto si obtiene los tres puntos en su visita a los Cañoneros.