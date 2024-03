¿Por qué no juegan Cone Brizuela y Pável Pérez en Rayados de Monterrey vs. Chivas?

En pocos minutos Chivas y Rayados de Monterrey se enfrentan por la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otra parte, previo al encuentro repasamos el motivo por el que Isaac Brizuela y Pável Pérez no verán acción en el juego de esta noche.

En la vuelta por la Concachampions, Fernando Gago rompió sus manuales y puso al Cone como titular ante América. Esa formación la utlizó en la fecha 12 para el Clásico Nacional que se disputó en el Estadio Akron.

Esta noche Chivas tiene la dura tarea de enfrentar a Rayados de Monterrey, líder de la fase regular del Clausura 2024. Para este juego el entrenador rojiblanco no podrá contar con Isaac Brizuela debido a que, al igual que Chicharito Hernández, tiene una afección estomacal, por lo que no podrá ver acción.

Chivas vs. Rayados: el motivo por el que no juegan Cone Brizuela y Pável Pérez.

El otro jugador que no vuelve a estar presente en una convocatoria del Rebaño Sagrado es Pável Pérez. El extremo estaría lesionado, pero por el momento no se comunicó nada al respecto, por lo que se puede suponer que Fernando Gago no quiere contar con él.

¿Por qué no juega Chicharito Hernández?

El otro gran ausente en el partido de Chivas vs. Rayados de Monterrey es la de Chicharito Hernández. El atacante tiene una afección estomacal, por lo que el Fernando Gago decidió no convocarlo.