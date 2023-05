Isáac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aprovechó una entrevista exclusiva para descartar todas las especulaciones que se han generado a su alrededor y que advierten su salida del redil en el próximo mercado de pases de la Liga MX, además reveló todo sobre su futuro.

El experimentado atacante del Rebaño Sagrado aprovechó una plática con Claro Sports para desmentir los rumores de su supuesta partida de Verde Valle al término del Clausura 2023, por lo que inclusive se adelantó que pudiera estar más tiempo aún del imaginado.

El Conejito Brizuela, previo a todo, se refirió al amistoso en Verde Valle para mantener el ritmo de cara a la Liguilla y recordó que “mañana (jueves) tenemos un partido de preparación, contra Tepatitlán, y lo tomaremos con la debida seriedad y mucho compromiso. En estas instancias se necesita de todo el plantel porque se juega cada tres días“.

Isaác Brizuela reitera su deseo de retirarse en Chivas

El veterano mediocampista del Guadalajara, durante la entrevista con Claro Sports, agradeció y reconoció que “me siento muy contento en Chivas, me gustaría quedarme muchos años“, por lo que advirtió que “si se puede, poder retirarme aquí“. Algo que no sería descabellado, luego de los reportes de la extensión de su contrato hasta 2025 y que incluiría una opción de seguir en la institución al anunciar su retiro como profesional.

Desmiente todo los rumores de salida

Isaác Brizuela fue consultado sobre las especulaciones recientes sobre su posible salida del Guadalajara al finalizar este Clausura 2023 y aseveró de forma tajante que “ahorita tenemos contrato, así que estoy tranquilo. Por ahí, el fin de semana se decía que eran mis últimos partidos, pero aquí desmiento eso“.

