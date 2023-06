Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, se mantiene todavía en la negociación de la renovación de su contrato con la directiva rojiblanca, pero este lunes se confirmó la peor noticia para los aficionados en cuanto a este movimiento en particular, gracias a un reciente reporte de la prensa.

El plantel principal de Rebaño Sagrado regresó este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, después de cumplir a primera hora de la mañana con las pruebas físicas en la clínica del doctor Rafael Ortega, que marca el inicio formal de una breve preparación para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El más reciente reporte del periodista Fernando Cevallos para la cadena FOX Sports advirtió en principio que “no esperen lista de bajas en Guadalajara, porque hasta no conocer las altas y la evaluación de jugadores del Tapatío que (Veljko) Paunovic podría subir, no habrá bajas oficiales“.

Una esperada renovación para la afición de Chivas

El Pollo Briseño, de verse como uno de los primeros en la puerta de salida a la llegada de Veljko Paunovic, ahora se ha convertido en un clamor popular de los aficionados para que se quede tras la Liguilla que cumplió en el Clausura 2023, pero la peor noticia en esta negociación está por conocerse.

La peor noticia sobre la renovación del Pollo Briseño

El imponente defensor sigue en pláticas con la directiva de las Chivas para acordar una posible renovación, pero el periodista Fernando Cevallos advirtió en su más reciente reporte que “el Pollo Briseño sigue sin renovar contrato, parece que va por buen camino, pero todavía no llegan a un acuerdo y se termina el contrato“.