Isaác Brizuela repitió como titular la noche del sábado en el empate 0-0 con América en el Estadio Akron. El último episodio de la inédita trilogía del Clásico Nacional en un intervalo de 10 días, este mes, en el marco de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024. El mediocampista jugó su edición 31 de la máxima rivalidad de la Liga MX, entre oficiales y amistosos. El Conejito reaccionó a su primer partido completo de este año, tras considerar su rol como veterano dentro de la plantilla.

El experimentado volante del Rebaño Sagrado se mantuvo inamovible en la alineación del entrenador Fernando Gago. Esto, después de aparecer en la formación rojiblanca del Clásico de México en los Octavos de Final de Vuelta de la Concachampions 2024. El miércoles salió de cambio por Érick Gutiérrez (62′), aunque ahora logró completar su primer partido de este Clausura 2024. El atacante regresó de una lesión este año y poco a poco ha sido considerado por el cuerpo técnico del argentino.

El Cone Brizuela platicó con la transmisión de Telemundo Deportes para Estados Unidos, aún sobre el césped del Gigante de Zapopan. El volante fue cuestionado sobre el tiempo que llevaba sin disputar 90 minutos en un juego. Reconoció que “sí, tenía rato que no jugaba un partido completo. Pero contento con el trabajo que he venido haciendo“. El atacante no completaba un compromiso desde el pasado 5 de noviembre, cuando Guadalajara derrotó 1-0 a Cruz Azul. Un partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2023, que también se escenificó en el Estadio Akron.

Brizuela, en cuanto a su rol como veterano del plantel, analizó que “a veces no me tocaba estar y creo que tengo edad para saber que si no estoy, también tengo que aportar desde donde este. Entonces, creo que esa mentalidad me ayuda y a seguir trabajando, seguir peleando por un puesto, que el equipo esta trabajando de muy buena manera“. Así, agradeció el Conejito la oportunidad brindada por el cuerpo técnico de Fernando Gago para aportar su calidad dentro de la cancha.

El análisis de Isaác Brizuela sobre la trilogía del Clásico Nacional

Isaác Brizuela disputó su Clásico Nacional número 31, entre oficiales y amistosos, de acuerdo a la información ofrecida por el estadista Óscar Guevara. Por ello, el mediocampista de 33 años de edad, analizó a Telemundo Deportes para la unión americana, que “después de tener dos clásicos anteriores a este, creo que había mucha euforia, muchas ganas de querer ganar. Un poco de desesperación de querer sacar el triunfo aquí en casa“.

El atacante veterano del Guadalajara añadió en su intervención que “creo que el equipo se para bien. El primer tiempo, al final, cerramos de mejor manera atacando al América y el segundo, creo que fue parejo, muy peleado en el mediocampo. Pero bueno, el equipo se ve bien, estoy contento con este planteamiento del equipo y estamos ilusionados de seguir en ascenso“.

Cone, en cuanto al resultado de los Octavos de Final de Ida de la Concachampions 2024, aceptó que “el primer partido sí fue un tropezón para nosotros. Porque después del primer gol nos desacomodamos, no supimos cómo reaccionar y lo demostramos en el (Estadio) Azteca. En este partido también (demostramos) que parándonos bien, tratando de atacar a estos equipos, que saben tener la pelota y que saben jugar muy bien, nos damos cuentas de que podemos y que estamos para pelearle a cualquiera“.

¿Qué le dejó esta trilogía del Clásico Nacional a Chivas?

Isaác Brizuela, durante su plática en exclusiva con Telemundo Deportes desde la cancha del Estadio Akron, analizó la trilogía del Clásico Nacional. Afirmó que “creo que nos damos cuenta que estamos para pelear con cualquier equipo. Aunque muchos hablen que tienen mejores planteles. Si nosotros nos los proponemos y creemos en el gran plantel que tenemos, lo podemos hacer. Es simplemente convencimiento y seguir con humildad trabajando“.