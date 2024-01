Chivas se encuentra en plena preparación de cara al Clausura 2024 de la Liga MX mientras se espera la llegada de Javier Hernández. Por otra parte, quien se perfila para el debut del Rebaño Sagrado es José Juan Macías tras marcar un verdadero golazo en el último entrenamiento del día en Verde Valle.

A lo largo de todo el 2023 el Rebaño Sagrado extraño la presencia de un centro atacante goleador. La presencia de JJ pudo haber cambiado el camino del Guadalajara cuando disputó la definición del Clausura 2023 ante Tigres.

Por otra parte, de cara al Clausura 2024, Fernando Gago podrá utilizar en el primer equipo a José Juan Macías. Es más, mientras se espera el anuncio oficial por Javier Hernández, afirman que el joven jugador podría ser de la partida cuando Chivas reciba a Santos Laguna en el Estadio Akron.

Por otro lado, el Guadalajara en estos momentos mantiene su preparación en Verde Valle de cara al debut ante los laguneros. Allí José Juan Macías empieza a calentar motores con un verdadero golazo que le anotó a Óscar Whalley. Aceita sus rodilla para dar de qué hablar en el Estadio Akron.

José Juan Macías marcó un golazo en Verde Valle. (Foto: Imago7)

Cláusula separa a Chivas de Chicharito Hernández

Afirman que el Guadalajara está cerca de cerrar el regreso de Chicharito Hernández, pero hay una cláusula que lo separa. “Un punto que se está arreglando es una cláusula por el tema de su lesión. A Chivas le preocupa que llegue con un contrato jugoso y que además llega con una lesión, que no se sabe cómo va a llevar. Ahí están tratando de arreglar una cláusula para Chivas protegerse”, expresó Gibrán Araige en TUDN.

Alan Pulido dijo por qué no fue a Chivas

En diálogos con TUDN, Alan Pulido rompió el silencio para comentar el motivo por el que no llegó a Chivas. “Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, comentó.

Afirman que Chivas no quiere presionar a Alexis Vega

A pesar del comunicado de la AMFpro sobre Alexis Vega, Chivas mantuvo su postura de hacer entrenar por separado al futbolista. Sin embargo, diferentes reportes indican que el club no quiere presionar al atacante, sino que no lo quieren exponer ante una posible lesión.