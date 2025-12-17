Chivas cerró el fichaje de Ángel Sepúlveda, quien este martes viajó a Guadalajara para presentar las pruebas médicas correspondientes y, posteriormente, firmar su contrato como nuevo jugador rojiblanco. A pesar de estar cerca de cumplir 35 años, el delantero llega en un muy buen momento futbolístico, como una incorporación de bajo costo y con un vínculo de apenas año y medio, por lo que, en el papel, se trata de una contratación lógica y bien calculada por la directiva.

Sin embargo, no todos quedaron convencidos con la llegada del Cuate. El periodista David Faitelson cuestionó de manera severa el fichaje, poniendo el foco en las Fuerzas Básicas de Chivas y planteando una polémica reflexión sobre el mensaje que se envía a los jóvenes delanteros, quienes podrían ver reducidas sus oportunidades ante la llegada de un atacante que se encuentra en la recta final de su carrera.

Más allá del estilo polémico que ha caracterizado a Faitelson a lo largo de su carrera, su señalamiento toca un punto interesante. Como ejemplo, el Tapatío cuenta con Sergio Aguayo, un delantero con proyección que marcó siete goles en 14 partidos durante el Apertura 2025, mostrando una efectividad frente al arco muy similar a la de Armando González. No obstante, con las incorporaciones de Sepúlveda y Marín, sus posibilidades de dar el salto al Primer Equipo parecen reducidas.

Pese a ello, la intención de generar polémica no terminó por cuajar. La afición de Chivas reaccionó con apoyo al fichaje de Sepúlveda y celebró su llegada, entendiendo que el proyecto a futuro del Club pasa por Armando González. Con apenas 22 años, la Hormiga es visto como el presente y el futuro de la delantera rojiblanca, mientras que Sepúlveda aportará experiencia, calidad y variantes ofensivas para acompañarlo.

Ángel Sepúlveda firmará contrato y luego se unirá al equipo en la pretemporada

Por ahora, Chivas ya se encuentra en Barra de Navidad iniciando su pretemporada, mientras que Ángel Sepúlveda, tras arribar a Guadalajara por la tarde, realizará los exámenes físicos, firmará su contrato y se integrará muy probablemente este jueves al resto del plantel. De esta manera, el delantero comenzará su segunda etapa como rojiblanco, mostrando compromiso desde el primer día rumbo al Clausura 2026.