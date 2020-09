Agenda: Chivas regresa a los entrenamientos en Verde Valle

De a poco el Gallito Vázquez se está convirtiendo en el jugador que Chivas fue a buscar. Ayer comiéndose el mediocampo y apareciendo por todos los sectores. Distribuyó el balón con simpleza, ayudó en la recuperación y se hizo cargo del trabajo sucio, dejando al Capi Molina que pise el área. En números, dio 51 de 55 entregas precisas, con un 93% de efectividad, sumó dos pases clave, completó un balón en largo, tuvo dos intercepciones, bloqueó un disparo y recibió una falta. ���� Este es el futbolista que el Rebaño necesita. ��

A post shared by Rebaño Pasión (@rebanopasion) on Sep 27, 2020 at 5:30pm PDT