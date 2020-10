Alexis Vega descarta también Copa Oro y sueña con los Juegos Olímpicos

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, se sumó a la elección tomada en principio por su compañero Uriel Antuna al dejar de lado la posibilidad de disputar la próxima Copa Oro de la Concacaf, para cumplir el sueño de completar el ciclo olímpico y poder participar en el torneo de futbol de la edición de Tokio 2021 de las Olimpiadas, junto a la selección mexicana de la categoría Sub-23.

El portentoso atacante del Club Deportivo Guadalajara fue convocado en principio por la selección mexicana para la concentración previo al triunfo 3-0 sobre Guatemala, pero al momento de la gira de partidos amistosos en Holanda de la mano de Gerardo "Tata" Martino, Vega prefirió quedarse con la Sub-23 al mando de Jaime Lozano en la Ciudad de México y seguir preparando el camino al torneo preolímpico de marzo en la Perla Tapatía.

Vega, de esta forma, reiteró su anhelo por ir a unos Juegos Olímpicos, pese a su postergación y dejando de lado la Copa Oro, pues durante una entrevista exclusiva con la reconocida periodista Karina Herrera para la cadena TUDN, recordó que ya ganó una edición con el Tri del evento de Concacaf, pese a no haber tenido minutos en aquella final contra Estados Unidos en 2019.

El delantero de las Chivas aseguró que actualmente "hay muchísima calidad en esa selección (Sub-23). Estoy muy contento porque en cada posición hay dos o tres jugadores que juegan en Primera División, jugadores que son líderes, hay muchos capitanes". Argumentó que "es una selección que tiene buena competencia sana. Por ahí me había tocado ir al Preolímpico, pero uno no está seguro en ningún lado y tenemos que ganarnos nuestro puesto cada fin de semana y en selección dar lo mejor. No me siento seguro, pero ojalá me toque jugar Preolímpico y Olímpicos".

Alexis Vega aseguró estar preparado y concentrado ahora con el Guadalajara para disputar el Clásico Tapatío frente al Atlas este sábado, en el marco de la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX al reconocer que "me encuentro muy bien, muy contento después de regresar de una semana con un trabajo importante con la selección junto a todos mis compañeros. Me siento muy contento, extrañaba a mi familia y regresar con Chivas a entrenar en una semana muy importante y esperamos ese partido con ansias y sabemos que los Clásicos se tienen que ganar".

Guadalajara vs Atlas Argentina: 17/10 21:00 horas Chile: 17/10 21:00 horas Colombia: 17/10 19:00 horas Peru: 17/10 19:00 horas Mexico: 17/10 19:00 horas Estados Unidos: 17/10 17:00 horas PT / 17/10 20:00 horas ET