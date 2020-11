Amaury Vergara deja abierta la puerta de Chivas a Chicharito y Alan Pulido

Amaury Vergara, presidente y propietario de las Chivas de Guadalajara, dejó en claro que los delanteros Alan Pulido y Javier "Chicharito" Hernández, actualmente en la Major League Soccer (MLS), siempre tienen las puertas abiertas de la institución tapatía para regresar cuando ellos deseen y que las condiciones sean las ideales en el redil para concretar la vuelta.

El heredero del Club Deportivo Guadalajara, cuyo primer equipo continuó este viernes su preparación con miras al próximo partido: frente a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, en el marco de la décimo séptima y última jornada de la fase eliminatoria de este Torneo Guard1anes 2020, ha estado muy activo en los medios estos días tras confirmar la decisión de expulsar del redil a Dieter Villalpando tras el más reciente escándalo de indisciplina y colocar como "transferibles" en el mercado a: Eduardo "Chofis" López, Alexis Peña y José Juan "Gallito" Vázquez.

Amaury Vergara explicó que cada futbolista es distinto, pero guarda esperanzas que el "Chicharito" si desea volver a México a jugar lo haga con la playera rojiblanca y en una entrevista con la cadena Espn consideró que "él (Javier Hernández) está invitado desde siempre. Él nos expresó que no tenía el interés de venir y creo que se está siendo duro con él y es normal lo que vive como jugador y cuando él pueda estar disponible, creemos que Chivas es el único lugar que debe estar en México".

El dueño de las Chivas, por su parte, se confesó contento por el presente que atraviesa Pulido con Sporting Kansas City en la MLS y señaló que "me da gusto que un jugador que estuvo en Chivas le esté yendo bien, pero fue él quien pidió salir del club y por más que un jugador me guste si el jugador no quiere estar lo vamos a ayudar de salir y de no haberse querido ir no hubiera aceptado la oferta del Kansas, no están cerradas las puertas para él en un futuro".

Chivas recibe este sábado a Monterrey en la última fecha de la ronda eliminatoria del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, en la que los rojiblancos urgen de un triunfo para quedarse al menos con el octavo lugar de la clasificación general, último puesto que otorga el beneficio de la localía para la repesca previa a la Liguilla. Una instancia a la que el Guadalajara no avanza desde hace tres años y que tiene como objetivo primordial en esta oportunidad.

¡Queremos quedarnos con este duelo Rayado y cerrar bien la fase regular! ��



Este sábado recibiremos a Monterrey en el @EstadioAkron �� pic.twitter.com/VouPPJVqbT — CHIVAS (@Chivas) November 6, 2020