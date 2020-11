Pollo Briseño rompe en llanto al recordar frustración de no ser tomado en cuenta por la Selección de México

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, recordó un amargo episodio en su carrera profesional y no aguantó las lágrimas de la enorme tristeza que significó no poder participar con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, luego de no ser considerado por el entonces entrenador nacional: Raúl Gutiérrez. El "Pollo" se quebró y rompió en llanto en plena entrevista en vivo a través de las redes sociales del Rebaño Sagrado.

El espigado central del Club Deportivo Guadalajara continuó el viernes los trabajos del primer equipo rojiblanco en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para aprovechar el receso de esta Fecha FIFA de noviembre y acondicionar físicamente a los elementos disponibles, mientras sufren la ausencia de seis jugadores convocados a la selección mexicana de mayores en Austria y a la categoría Sub-23 u Olímpica, que se prepara hasta este domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Méxicana de Futbol (FMF).

El "Potro" Gutiérrez tomó la decisión de quitar de la lista final al "Pollo" Briseño, quien había sido una pieza fundamental en su equipo al conquistar el título mundial en la categoría Sub-17, pues había sido el capitán y líder de la zaga mexicana, pero desafortunadamente el técnico se decantó por otros futbolistas para asistir al torneo de fútbol en las Olimpiadas de Río 2016. Al ser consultado por ese episodio, durante una emisión de Facebook Live en Chivas TV, el defensor rompió en llanto en plena transmisión en vivo, en la que atinó a señalar que "un momento difícil fue haberme quedado fuera de los Juegos Olímpicos, el momento más crítico en mi carrera. Siempre se lo voy a recordar al Potro (Gutiérrez), ese último año no había tenido tanta actividad en Tigres, para eso ya había pedido salir y me mandaron a Juárez".

El "Pollo" Briseño, durante su emotiva intervención en la entrevista con Chivas TV, argumentó -aún entre lágrimas- que para ese momento "estaba haciendo unos entrenamientos espectaculares, jugué el último partido muy bien, y al final en la lista me quedé afuera. Yo iba llegando a Juárez, empecé solo en mi cuarto a llorar... fue muy difícil para mí eso... después me lo topé (a Raúl Gutiérrez), le pregunté, ¿por qué me había dejado afuera de la lista? Fui campeón del mundo con él... fue un sueño frustrado para mí el no poder jugar los Olímpicos".

El efusivo defensor del Guadalajara dejó en claro que se encuentra en uno de los equipos más respetados por los rivales dentro de la cancha en la Liga MX, luego de reconocer que "la verdad es que nos respetan mucho, chequen la posesión de balón, somos el tercer equipo con mayor posesión en los partidos, fue Mazatlán, Tigres y Chivas. Nos dieron la iniciativa y se nos paraban atrás en todos los partidos, uno que otro, salvo Tigres nos atacó pero pudimos meterles tres, Atlas nos quiso presionar y le metimos tres, Pumas también intentó y le metimos dos, así podría revisar partido a partido. Con el profe 'Vuce' trabajamos los distintos escenarios que nos puedan plantear".