El futbol puede influir directamente en la vida de millones de personas que lo siguen desde sus pantallas o inclusive en otros de manera más directa y que tratan de jugarlo para toda su existencia, por lo que el balompié se convirtió en la vía de escape de Veljko Paunovic, actual entrenador de Chivas, de su natal Serbia que se encontraba en medio de una guerra.

El estratega del Guadalajara reveló cómo su familia fue clave para sobrevivir en esos momentos complicados de conflicto bélico, en donde conoció muchas facetas de la humanidad, pero el futbol se convirtió en la ruta de escape de dicha situación.

“Tengo que decir que marcó a toda una generación, a todo un pueblo. Las guerras no traen nada bueno. A mí no me impactó a nivel bélico, en donde yo vivía no teníamos conflicto, aunque posteriormente sí, con la intervención de la OTAN, todo el país estaba afectado con los bombardeos.

La primera parte de la guerra, cuando estaba en el país, el futbol era mi cobijo, mi ilusión, algo que me mantenía enfocado y no percibía tanto como quizás otra gente la escases que había, desde lo más mínimo y esencial para vivir como el pan, hacer la cola y no había para comprar, hasta la gasolina. Teníamos que buscar la resiliencia en nosotros mismos, buscar la manera de sobrevivir y llegar al siguiente día. Mi familia ha sido un gran apoyo para mí, mis padres y mis tíos. En esas épocas aprendes la grandeza e importancia de la familia y del ser humano. También aprendes que la gente puede ser cruel y eso te marca la vida, pero uno siempre quiere ir por los valores correctos”, explicó en un especial de Chivas Tv.

Paunovic reveló que, sin buscarlo, el futbol fue la clave para poder cambiar de vida y salir de su país en pleno conflicto armado, ya que sus cualidades con el balón le abrieron las puertas para desarrollarse profesionalmente en el Belgrado y posteriormente en el Marbella de España.

“No fui consciente de que el futbol era mi billete de escape de una situación así, pero simplemente mi manera de funcionar, de trabajar, de vivir el futbol, me llevó a destacar muy joven y el futbol me vino a buscar y me sacó de un entorno que estaba en una situación difícil. No lo busqué yo, pero sí quería ser el mejor que pudiera ser el mejor en ese momento como jugador y como joven, no caer en depresión o desviarte del camino, porque los disturbios sociales te pueden llevar a extremos”, concluyó el europeo.

