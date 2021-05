"Sin Chivas no existe el futbol mexicano": Carlos Salcido resaltó la grandeza del Guadalajara

El Deportivo Guadalajara celebra su 115° aniversario en el día de la fecha y muchos referentes e ídolos han aprovechado para dar la cara. Uno de ellos es Carlos Salcido, quien brindó una entrevista a Récord y resaltó la grandeza que supone el Rebaño Sagrado, a tal punto de asegurar que sin éste la Liga MX no sería la misma.

"Sin Chivas no existe el futbol mexicano y te lo digo así, es una realidad. No sé por qué se empeñan en decir tantas cosas. Hay que poner los pies en la tierra y saber exactamente quién hace grande a quién. Chivas y un par de equipos hacen grande al futbol mexicano y es una institución muy grande, todos lo sabemos". apuntó con contundencia el exzaguero.

Más adelante detalló: "No me importa si hoy en día es el más ganador o el más popular. Me importa que es mi equipo, es al que le voy, es con el que yo crecí, nací, al que le debo todo y donde tengo ese ADN. De lo demás son números, son cosas, situaciones y ya está. Los demás equipos hacen su trabajo, sus torneos, sus planteles. Sus proyectos y eso es muy padre, pero realmente no me imagino un futbol sin Chivas".

Carlos Salcido levantando el título de Liga MX del Clausura 2017 (JAM Media)

"A Chivas yo lo pongo un poco por debajo de una Selección Nacional. Chivas es un gran equipo donde los colores, el amor, la camiseta, la institución, la historia, todo lo que tiene este equipo es muy mexicano. Cada jugador que está jugando y que representa esta institución tiene que saber dónde está y en su momento lo que te brinda", explicó Carlos Salcido.

Por último, confesó: "Realmente estar en un vestidor o pertenecer a esta institución es lo mejor que te puede pasar a nivel futbol mexicano. Es una de las experiencias muy buenas que ojalá que todos los jugadores mexicanos tengan esa posibilidad".