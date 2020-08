Chevy Martínez reveló quién es su gran referente del plantel actual de Chivas de Guadalajara

En la jornada de ayer el Club Deportivo Tapatío tuvo su gran debut en la Liga de Expansión MX. Para su mala fortuna, cayó 0-2 ante Cimarrones de Sonora en el estadio Akron, recibiendo un duro golpe en el inicio del campeonato. Sin embargo, Alberto Coyote tiene material para enderezar el barco e ir por el título, siendo Sebastián Martínez uno de sus grandes pilares en ataque.

El Chevy es atacante titular en la consideración de Beto. El joven de 19 años, quien ha sido comparado con Javier Chicharito Hernández, ya tuvo minutos con el primer equipo del Deportivo Guadalajara y su gran reto es brillar en Tapatío para volver a ser tenido en cuenta. En videoconferencia para el club, reveló quién es su gran referente en su posición.

Sebastián Martínez, una de las grandes joyas de las Fuerzas Básicas de Chivas (JAM Media)

Sebastián Martínez confesó su admiración por Oribe Peralta, quien lo cautivó en los Juegos Olímpicos de 2012 al marcar aquel histórico gol en Wembley que le dio la medalla dorada a México. "Ese momento lo viví con mi familia, estábamos ilusionados por ese logro que tuvo la selección, tenerlo y entrenar con él (Oribe Peralta) es como una meta que ya cumplí. Siempre quise entrenar y jugar con él; el tiempo que quede, habrá que disfrutarlo", admitió la joya.

Más adelante añadió: "Para mí, Oribe es un jugador con mucha trascendencia en el fútbol, uno de los que más experiencia tiene, es a quien le aprendo día a día, siempre le pido consejos. Es una persona que siempre esta ahí y tiene tiempo para los jóvenes, es un excelente jugador y como persona también, cada que puedo aprendo lo más que puedo de él".

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad del debut y es el primer paso en una etapa que puede ir creciendo poco a poco, me gusta trabajar y aprender nuevas cosas. Trato de aprender nuevas cosas en cada entrenamiento, los compañeros me dan consejos, ahora toca esperar", sentenció Chevy.