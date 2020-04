Chicharito confirma que no podrá ir al funeral en Guadalajara de su abuelo Tomás Balcázar y lo recuerda en un emotivo video

Javier "Chicharito" Hernández, canterano de las Chivas de Guadalajara y actual delantero de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer, hizo este lunes una emotiva transmisión a través de un Live en la red social Instagram y en la que estuvo acompañado por más de siete mil seguidores, en la que recordó a su abuelo Don Tomás Balcázar, fallecido el domingo y a cuyo funeral no podrá asistir en la Perla Tapatía.

El atacante del Rebaño Sagrado, quien realizó una trayectoria de más de una década en Europa, recordó en vida a su abuelo "todas sus frases, anecdotas, acompañamiento. Siempre quiso estar cerca de nosotros. Era muy felíz cuando yo llegaba a su casa". Entre lágrima y con la voz cortada a cada instante, añadió que "hubo pocos momentos en el cual me agradeció mi abuelito, el que haya querido seguir sus pasos, el que haya querido ser futbolista y haberme empujado muchísimo para poder llegar".

Don Tomás Balcázar falleció a los 88 años de edad

Balcázar, recluido el sábado en una clínica privada de la Perla Tapatía, falleció al día siguiente por una complicación. El ariete formado en la cantera rojiblanca aseguró que esos momentos especiales con su abuelo, "me parecen inimaginables, me agradeció muchísimo, porque me dijo: hijo, muchísimas gracias, porque no sabes como me reflejo en ti, no sabes lo feliz que me hace ver a una persona que amo mucho, siendo tan feliz como yo lo fui en el futbol".

La familia del "Chicharito" Hernández le confirmó al periodista Alex Ramírez que el ex delantero del Sevilla "no podrá venir a Guadalajara, buscó viajar de inmediato pero por el COVID-19 no le han dado chance". De todas formas, el ariete actualmente en Los Angeles sabe que su abuelo no se irá y continuará con él durante el resto de sus días: "Fue una persona muy importante en mi vida, se que está aquí y seguirá conmigo".

Javier Hernández hablando de au abuelito, don Tomás Balcazar QEPD. No podrá venir a GDL, buscó viajar de inmediato pero por el COVID-19 no le han dado chance pic.twitter.com/JRUtEsnHj7 — ����É���������� (@rams_alex) April 27, 2020

Hernández, nuevamente entre lágrimas, aseguró que "estoy agradecido de poder compartir 31 años con él, en su casa. Es una persona a la que le preguntaba siempre: como estás abuelito". Más adelante, señaló que cada recuerdo de su abuelo es alegría: "Todo recuerdo de mi abuelo es alegría, es felicidad. Estas lágrimas son esos momentos agridulces".