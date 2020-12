El sentido mensaje de Toño Rodríguez tras culminar el Guard1anes 2020 con Chivas sin titularidad y ni convocatoria a semifinal

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, publicó el lunes un emotivo mensaje en sus redes sociales un par de días después que el equipo rojiblanco se despidió tras la caída 1-0 ante el club León en el Estadio Nou Camp, en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, un semestre que catalogó como "una temporada dura, donde recibí todo tipo de críticas", en la que perdió su titularidad y ni siquiera fue convocado a este último compromiso en Guanajuato.

El arquero canterano del Club Deportivo Guadalajara no entró en la convocatoria del director técnico Víctor Manuel Vucetich para afrontar el sábado esa visita a La Fiera en la vuelta de la serie de semifinales, por supuestos problemas de salud y el lunes realizó su descargo a través de sus redes sociales, en el que envió un emotivo mensaje a toda la afición chivahermana y que pudiera significar su despedida tras las especulaciones que lo colocan fuera del redil para el venidero Torneo Clausura o Guard1anes 2021.

"Toño" Rodríguez no salió ni a la banca de suplentes en el partido del sábado contra el León, un lugar que ocupó Miguel Jiménez, debido a que supuestamente presentó problemas de salud y decidieron enviarlo de regreso a Guadalajara ante el temor de un posible contagio de coronavirus o Covid-19, pero al realizarle la prueba PCR el resultado fue negativo y todo quedó en un susto para el guardameta suplente del Rebaño Sagrado, quien cerró así un año para el olvido y que pudiera definir su salida del redil.

El arquero de las Chivas, recordado por aquel gol de arco a arco que le marcó a Veracruz en la última fecha del Torneo Apertura 2019, aseguró en su publicación realizada en todas sus cuentas de redes sociales, que "ha terminado un torneo más, nos quedamos muy cerca de lo que todos queríamos; felicito a mis compañeros por su esfuerzo y trabajo durante todos estos meses". Luego que el Guadalajara se quedara en las semifinales del Guard1anes 2020 tras el regreso a una Liguilla, después de tres años de ausencia.

"Toño" Rodríguez, más adelante en su desahogo, reconoció que "al igual que a muchos de ustedes, esta temporada de covid fue un reflejo de lo que viví en este Apertura 2020. Una temporada dura, donde recibí todo tipo de críticas y también recibí muestras de cariño o de apoyo que me ayudaron a reconectar conmigo; crecer en mi fe y amar lo que hago. A pesar de la dificultad veo una gran oportunidad. No dejes que nada, ni nadie te haga renunciar a tu pasión más grande".

El guardameta del Guadalajara culminó su publicación y aseguró que "cómo saben soy un Guerrero de Cristo y nunca he dejado de luchar ni de trabajar; mi Espíritu y mi fe me hacen encontrar fuerzas donde parece no haberlas, todo lo que vivo obra en mi favor y esta temporada me enseñó como ninguna otra". Cerró su desahogo con un adagio popular en inglés: "Minor setback for a major comeback", que en español rezaría de manera motivadora que este es "un contratiempo menor para un regreso imponente".