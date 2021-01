Chivas: los principales números de Chofis López en el Rebaño Sagrado

Javier Eduardo López, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, quien aparece sin registro en la plantilla del Rebaño Sagrado en la Liga MX, con miras al Torneo Clausura Guard1anes 2021, confirmó este miércoles que su futuro fuera del Rebaño Sagrado estaría en la MLS de los Estados Unidos. El jugador dejará la institución, donde fue una gran promesa pero donde también no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo tras los acontecimientos de extracancha.

El Deportivo Guadalajara viene de igualar 1-1 en el debut en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 ante Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Los tantos del encuentro fueron de Miguel Ponce, para Chivas, y Santiago Ormeño, para la Franja. Es por este resultado, no del todo positivo, que el primer encuentro en el Estadio Akron, a disputar ante Toluca este próximo sábado, será más que importante para que los de Víctor Manuel Vucetich puedan levantar cabeza y no perder pisada en la lucha por estar nuevamente en la Liguilla y pelear por la Liga MX. Es por eso que, este miércoles, llevaron a cabo una nueva jornada de entrenamientos.

Javier Eduardo Chofis López deja Chivas de Guadalajara luego de siete años. Su debut en el primer equipo del Rebaño Sagrado se dio el 24 de febrero del 2013, con apenas 19 años. Desde entonces, estuvo presente en 194 encuentros, marcando 21 goles y brindando 12 asistencias.

Además, formó parte de los equipos de las Chivas de Guadalajara que obtuvieron la Liga MX en 2017, la Copa MX en 2015 y 2017 y la Supercopa MX en 2016. Además, por supuesto, de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. En total, fueron cinco títulos para él, cuatro locales y uno internacional, todos con el Rebaño Sagrado.

Con estos números, la Chofis López dejará Chivas de Guadalajara. El mediocampista ofensivo, de 26 años de edad, se iría en calidad de préstamo por un año para reencontrarse nuevamente con el argentino Matías Almeyda, histórico ex-entrenador del Rebaño Sagrado. "Tengo un reto conmigo, no es con nadie más. La gente siempre va a estar ahí, ellos viven de estar apoyando al equipo y en ese aspecto a mi no se me brindó tanto el apoyo, habían días que me cargaban la mano a mí", manifestó este míercoles en una entrevista con W Deportes. Habrá que ver si, en un futuro, vuelve a vestir la playera del más querido de México.

