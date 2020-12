El Ruso Brailovsky evaluó a Chivas en el Guard1anes 2020 de Liga MX y se ablandó

Daniel Brailovsky, legendario ex mediocampista del club América, analizó el desempeño de las Chivas de Guadalajara en este Torneo Guard1anes 2020, luego de despedirse el sábado con la derrota 1-0 ante el club León en el Estadio Nou Camp, en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX y su respuesta, que tuvo dos opiniones constranstantes, dejó sorprendido a todos los integrantes del panel de expertos del programa La Última Palabra.

El recordado ex volante ofensivo de las Águilas, actual miembro de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite cada noche la cadena Fox Sports en México, tuvo la oportunidad el domingo de evaluar la actuación del Club Deportivo Guadalajara en este Guard1anes 2020, que significó el regreso del futbol mexicano en plena pandemia del coronavirus o Covid-19 tras cancelarse el Clausura 2020, por lo que detalló y argumentó de manera constrastante y hasta sorpresiva su calificación.

El ex futbolista argentino, naturalizado mexicano, fue consultado por su análisis y el balance del Guard1anes 2020 del Rebaño Sagrado y su respuesta sorprendió a todos, luego de señalar en principio que "tengo dos opiniones y son contrastantes. Una, es que todo lo que se invirtió y según tengo entendido el discurso de (Ricardo) Peláez era para salir campeón y olvidarse del descenso. Lo dije mil veces, el tema del descenso se ha olvidado, porque ya no lo hay y era para pelear el título. Esa es una y me parece que si era esa, para un equipo grande (como Chivas) es un fracaso total".

:videocámara: #ElResumen #PorSiNoLoViste:ojos:

¡León Finalista!



Revive las mejores acciones del partido de VUELTA de la #Semifinal entre León y Chivas.



'La Fiera' se llevó el triunfo 1-0 en el encuentro y 2 goles a 1 en el marcador global.

El "Ruso" Brailovsky continuó su análisis en el programa La Última Palabra y dejó a todos en silencio al presentar su otro argumento, luego de revelar que "si te digo cuál es la contrastante, es que para mi fue un torneo sensacional de Chivas, porque nadie daba un peso, porque algunos inclusive dudaban que iba a calificar o no, terminan llegando a semifinales, elimina al archirrival, ¿qué más se puede pedir? Por eso digo que son contrastantes".

¡Juegazo en el Azteca!

¡Juegazo en el Azteca!



Con 2 golazos de Cristian Calderón, Chivas se llevó la victoria 2 tantos contra 1 ante el América.



Revive los goles y mejores momentos del partido de VUELTA de los #CuartosDeFinal.

El análisis final del legendario volante del América contrastó con el realizado por el ex defensor central de las Chivas: Fernando Quirarte, en el mismo episodio del programa La Última Palabra y en el que se limitó a afirmar que los rojiblancos cumplieron tras volver a una Liguilla después de tres años de ausencia en la Fiesta Grande.

"PARA MÍ, FUE UNA CAMPAÑA SENSACIONAL, PORQUE NO LE DABA PARA MÁS. HASTA AHÍ LLEGARON Y DE CHIRIPA"#LUPenCasa Contundente evaluación de @RusoEl23 sobre el torneo hecho por Chivas en el Guard1anes 2020 pic.twitter.com/rSAkNh603z — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 7, 2020