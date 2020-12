Fernando Quirarte evaluó a Chivas en el Guard1anes 2020 de Liga MX: Cumplió

Fernando Quirarte, recordado ex defensor de las Chivas de Guadalajara, calificó la noche del domingo el desempeño que tuvo el equipo rojiblanco en este Torneo Guard1anes 2020, luego de despedirse el sábado con un revés 1-0 ante el club León en el Estadio Nou Camp, en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX y reconoció que el Rebaño Sagrado "de acuerdo a las circunstancias, cumplió".

El legendario ex zaguero central del Club Deportivo Guadalajara, actual miembro de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite cada noche la cadena Fox Sports, tuvo la oportunidad el domingo de evaluar la actuación del equipo tapatío en este Guard1anes 2020, que significó el regreso del futbol mexicano en plena pandemia del coronavirus o Covid-19 tras cancelarse el Clausura 2020, por lo que detalló y argumentó muy bien su calificación final.

El "Sheriff", como se conocía en el entorno del futbol mexicano a Quirarte en su época como profesional activo, resaltó que para las Chivas "por supuesto que fue un buen torneo y por supuesto que se le exigía el título, no pudo, porque se enfrentó a un equipo que fue el mejor y no nada más en este año, sino en un año anterior. Hizo una buena temporada, de acuerdo a todas las situaciones que se presentaron: indisciplinas, el covid, la llegada de Víctor Manuel Vucetich, que él no hizo este cuadro, pero creo que cumplió -a secas- con lo que algunos esperabamos o esperaban. Unos no pensábamos que iba a llegar hasta esa instancia (semifinal), pero el haber llegado fue bueno para ellos".

Quirarte, durante su intervención en el programa La Última Palabra, analizó el duelo del sábado y señaló que fue "un partido con un primer tiempo muy bueno hecho por León, que se salvó Chivas. Después, las cosas cambiaron un poco, le regaló la pelota un poco León a Chivas, lo intentó por cualquier modo y no pudo, realmente no pudo porque León fue mejor y lo demostró en la cancha". El Guadalajara culminó este semestre con un regreso a Liguilla, después de tres años de ausencia y una última ocasión en la que se coronó campeón en aquel Clausura 2017 de la mano del argentino Matías Almeyda.

El ex defensor del Guadalajara, al ser consultado sobre la eliminación a su eterno rival: el club América, resaltó que "eso es parte de un proceso para llegar a una final y por supuesto que a la afición le gustó, a mi también me gustó, pero hasta ahí. Eso no te exime de hacer una buena o mala temporada, el hecho de haber llegado a semifinales es bueno, porque te quedaste a dos partidos de jugar una final, cosa que hacía tres años no pasaba". Por lo que en su calificación final solamente se limitó a señalar que "de acuerdo a las circunstancias, cumplió".

