Chivas de Guadalajara recibe el martes a los Rayados de Monterrey, en un particular partido adelantado de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, luego que el plantel rojiblanco anunciara que se encargarían de la boletería para que los chivahermanos asistieran al recinto totalmente gratis. Algo que ya genera polémica, luego que el sábado apareciera un especial aficionado en un video, en el que se queja porque no alcanzó a recibir las entradas, por lo que tomó una drástica y lamentable decisión. La reacción a la publicación fue épica ante la ilógica aparición de Lady Boleto.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este domingo con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a los Rayados, con la misión ahora de conquistar su primera victoria en casa y empezar una racha positiva que los aleje de los últimos lugares de la tabla de posiciones del Apertura 2022.

El plantel de las Chivas, después del empate 1-1 con Atlas en el Clásico Tapatíos de la Jornada 8 en el Estadio Akron, anunciaron que para este próximo encuentro en casa frente a los Rayados, la entrada iba a ser gratuita al Estadio Akron, en agradecimiento al apoyo que les han brindado a pesar de los resultados adversos y que se mantuviera el respaldo.

Chivas anunció la dinámica para repartir los boletos entre sus chivabonados y público en general a través del sistema web de tickets y en las taquillas del Gigante de Zapopan, que se realizaría el sábado. Una propuesta que tuvo respuesta inmediata de sus aficionados, más aún tras la victoria contundente del viernes sobre Necaxa. Toda la boletería se agotó la mañana del sábado, pues los chivahermanos atestaron las inmediaciones del inmueble desde la madrugada con la esperanza de asegurar su presencia el martes.

Los abonados con palco fueron los primeros en la fila (Chivas)

Los chivabonados recibieron dos boletos adicionales a su cuenta (Chivas)

El público en general podía retirar un máximo de cuatro boletos (Chivas)

Luego que Chivas anunciara que se habían agotado los boletos, con letereros en las inmediaciones del recinto, apareció una aficionada junto a su nieto para tratar de conseguir sus pases, pero fue informada que ya no había entradas y en su notoria molestia no dudó en señalar que todo era parte de una burla, cuando fue consultada en un video de Jalisco TV al afirmar que "llegaron los policías, cerraron la puerta y se volvió un desmadre. Si al estadio le caben 45 mil personas, ¿cómo es posible que ya no haya boletos? Esto es un gran fraude para toda la afición".

Los aficionados retiraron el sábado las entradas que quedaban (IMAGO7)

La particular aficionada, posteriormente, reconoció a la cuenta Duro de Marcar de Jalisco TV que "vamos entrar sin ningún problema. La afición viene a apoyar al equipo, pero con esto (ya no alcanzar boletos), definitivamente me vuelvo atlista, porque esto es un gran fraude y no creo que ya hayan entregado todos los boletos". La reacción de la afición a Lady Boletos fue épica en las redes sociales.

Así reaccionó la afición al video de Lady Boletos

