El motivador mensaje de Alexis Vega en Chivas rumbo al Clásico Nacional

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, publicó en sus redes sociales un motivador mensaje después de la victoria agónica sobre Necaxa en Aguascalientes y rumbo al Clásico Nacional frente al club América el sábado en el Estadio Azteca, en el marco de la undécima jornada del Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El portentoso atacante del Club Deportivo Guadalajara, cuyo plantel principal inicia este lunes su preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a este nuevo episodio del Clásico Nacional de futbol mexicano, se convirtió la noche del viernes en el héroe rojiblanco al marcar en la última jugada el tanto del triunfo en el Estadio Victoria.

Alexis Vega, de 22 años de edad, pasó de ser uno de los indisciplinados en la plantilla de Chivas hace solo unas semanas y cerca de quedar fuera de la plantilla principal, a ser uno de los héroes en este despertar de los rojiblancos, luego de coleccionar siete puntos en las tres fechas que se disputaron en la pasada semana del torneo Guard1anes 2020.