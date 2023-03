Un recordado mediocampista extranjero del América reconoció en televisión el inspirado momento que atraviesan las Chivas de Guadalajara, bajo la conducción del director técnico Veljko Paunovic, luego de la victoria sabatina 2-0 sobre Santos Laguna en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y se mostró convencido con el rendimineto rojiblanco, pero terminó por explotar en pleno programa en vivo contra el periodista André Marín por la antipatía con la que tomó su análisis.

Se trata del exvolante de las Águilas y Toluca: Fabián Estay, quien acompañó al exgoleador del Rebaño Sagrado, Eduardo de la Torre, en la mesa de expertos del episodio de la noche del domingo del programa La Última Palabra que transmite FOX Sports y en el que confesó -para sorpresa de muchos- que "a mi me convencieron estas Chivas de Guadalajara, pero todavía no las candidateo, para mi todavía no".

Estay, recordado mediocampista chileno y actual analista de FOX Sports, comenzó su intercambio con el periodista y conductor del programa: André Marín al insistir que "y para mí sí es favorito América para el título". Reiteró el también exToluca que: "Dije que Guadalajara me convenció, que está en muy buen camino, está haciendo un gran torneo, sobre todo los cuatro últimos partidos, pero todavía no los candidateo; América sí, a pesar de haber perdido".

El intercambio entre Estay y Marín comenzó a intensificarse, cuando el examericanista pese a coincidir en varios temas puntuales con Yayo de la Torre señaló en FOX Sports que "no está acostumbrado a estar en los primeros lugares el Guadalajara. Vamos a ver cómo se comporta en el término del torneo y después, en el inicio de la Liguilla, si termina entre los cuatro primeros". Frente a lo que admitió tras la réplica del conductor del programa que "Guadalajara está haciendo las cosas muy bien", pero al solicitarse otra opinión, explotó contra el periodista y en el audio totalmente en vivo, se escuchó: "Ah, no te interesó lo que dije".

André Marín tras el desprecio notorio y reclamado a la palabras de Fabián Estay consultó si "¿le hacía daño al Guadalajara, (Ricardo) Peláez?". Que fue asumida por el exfutbolista Salim Chartouni para afirmar en el programa La Última Palabra que "me parece que sí y me referí ayer o antier aquí, porque decía: ¡Qué padre lo de Hierro, no!, que está haciendo su trabajo del escritorio hacia atrás. Tal vez, ante la mirada de nosotros es muy discreto, porque no aparece en la comunicación; el que aparece en la conferencia de prensa es el técnico, pero todo alrededor, todo el contorno del Guadalajara le da el fundamento perfecto para decir: Mi chamba es de los papeles para acá, Paunovic ven, qué necesitas, vamos a dialogar, vamos a discutir si te sirve o no y llegamos a un acuerdo. Pero me parece que en el entorno lo de Hierro es brillante, porque no aparece".

